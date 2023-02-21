ТРЦ «Магелан», офісні приміщення та аркуші друкованих банкнот гривні. Фонд гарантування підготував цікаві лоти — Finance.ua

ТРЦ «Магелан», офісні приміщення та аркуші друкованих банкнот гривні. Фонд гарантування підготував цікаві лоти Сьогодні 10:14 — Казна та Політика

ТРЦ «Магелан», офісні приміщення та аркуші друкованих банкнот гривні. Фонд гарантування підготував цікаві лоти

Упродовж тижня у системі Prozorro.Продажі відбудуться аукціони з продажу активів 6 банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів.

Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

«Серед лотів, які не варто пропустити: ТРЦ „Магелан“ у Києві, будівля колишнього відділення „Мегабанку“ у центрі столиці, офісна нерухомість у різних містах країни та кредити із цікавим забезпеченням. А ще — цього тижня на продаж виставлено цілі аркуші друкованих банкнот гривні», — сказано в повідомленні.

ТРЦ «Магелан»

Аукціон з продажу лоту G18N022067, до складу якого зокрема увійшов ТРЦ «Магелан» в Києві, пройде 23 лютого. Крім того, у складі лоту права вимоги за кредитними договорами та майновий комплекс площею понад 13 тис. кв. м на Хмельниччині.

Детальна інформація про аукціон — за посиланням

Права вимоги за кредитами

Аукціон з продажу права вимоги за кредитом юридичної особи, одного із найбільших хімічних підприємств України, відбудеться 20 лютого.

У забезпечення виконання зобов’язань за договором передано зокрема понад 10 тис. основних засобів, а саме — виробниче обладнання, трубопроводи, міжцехові комунікації, кабельні розводки, компресори, кабельні комунікації, холодильник регенерації та інше.

Детальна інформація про аукціон за лотом G16N021956 — за посиланням

Аукціон щодо права вимоги за кредитними договорами, що укладені з трьома юридичними особами, відбудеться 23 лютого. У заставі банку — кілька виробничих комплексів (нерухомість та обладнання) з виробництва хлібо- та молокопродуктів у м. Кривий Ріг, Черкасах та Хмельницькому.

Детальна інформація про аукціон за лотом G16N022123 — за посиланням

Аукціон з продажу лоту G16N021969, до складу якого увійшли права вимоги за кредитними договорами, що укладені з юридичною особою, та дебіторська заборгованість, відбудеться 23 лютого.

У забезпечення за кредитними договорами передано кілька об’єктів нерухомості у м. Сміла, Черкаської області, зокрема, комплекс будівель промислового призначення загальною площею 101 090 кв. м. та база відпочинку і магазин з господарськими будівлям.

Нежитлова нерухомість

Будівля відділення «Промінвестбанку», загальною площею 1011,7 кв.м, у м. Прилуки, Чернігівської обл. Детальна інформація про аукціон — за посиланням

Нежитловий будинок загальною площею 690,8 кв. м, будівля колишнього офісу «Мегабанку», що розташований у центрі Києва на вул. Богдана Хмельницького, 64. Детальна інформація про аукціон — за посиланням

Аркуші друкованих банкнот гривні

Аукціони з продажу нетипових та цікавих активів — цілі аркуші друкованих банкнот гривні номіналом від 1 до 10 грн, — відбудуться 24 лютого.

Кошти, отримані від продажу активів, спрямовуються на розрахунок із кредиторами банків, які ліквідуються.

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