ТРЦ «Магелан», офісні приміщення та аркуші друкованих банкнот гривні. Фонд гарантування підготував цікаві лоти — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ТРЦ «Магелан», офісні приміщення та аркуші друкованих банкнот гривні. Фонд гарантування підготував цікаві лоти

Казна та Політика
114
ТРЦ «Магелан», офісні приміщення та аркуші друкованих банкнот гривні. Фонд гарантування підготував цікаві лоти
ТРЦ «Магелан», офісні приміщення та аркуші друкованих банкнот гривні. Фонд гарантування підготував цікаві лоти
Упродовж тижня у системі Prozorro.Продажі відбудуться аукціони з продажу активів 6 банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів.
Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.
«Серед лотів, які не варто пропустити: ТРЦ „Магелан“ у Києві, будівля колишнього відділення „Мегабанку“ у центрі столиці, офісна нерухомість у різних містах країни та кредити із цікавим забезпеченням. А ще — цього тижня на продаж виставлено цілі аркуші друкованих банкнот гривні», — сказано в повідомленні.

ТРЦ «Магелан»

Аукціон з продажу лоту G18N022067, до складу якого зокрема увійшов ТРЦ «Магелан» в Києві, пройде 23 лютого. Крім того, у складі лоту права вимоги за кредитними договорами та майновий комплекс площею понад 13 тис. кв. м на Хмельниччині.
Детальна інформація про аукціон — за посиланням.

Права вимоги за кредитами

Аукціон з продажу права вимоги за кредитом юридичної особи, одного із найбільших хімічних підприємств України, відбудеться 20 лютого.
У забезпечення виконання зобов’язань за договором передано зокрема понад 10 тис. основних засобів, а саме — виробниче обладнання, трубопроводи, міжцехові комунікації, кабельні розводки, компресори, кабельні комунікації, холодильник регенерації та інше.
Детальна інформація про аукціон за лотом G16N021956 — за посиланням.
Аукціон щодо права вимоги за кредитними договорами, що укладені з трьома юридичними особами, відбудеться 23 лютого. У заставі банку — кілька виробничих комплексів (нерухомість та обладнання) з виробництва хлібо- та молокопродуктів у м. Кривий Ріг, Черкасах та Хмельницькому.
Детальна інформація про аукціон за лотом G16N022123 — за посиланням.
Аукціон з продажу лоту G16N021969, до складу якого увійшли права вимоги за кредитними договорами, що укладені з юридичною особою, та дебіторська заборгованість, відбудеться 23 лютого.
У забезпечення за кредитними договорами передано кілька об’єктів нерухомості у м. Сміла, Черкаської області, зокрема, комплекс будівель промислового призначення загальною площею 101 090 кв. м. та база відпочинку і магазин з господарськими будівлям.
Детальна інформація про аукціон — за посиланням.

Нежитлова нерухомість

Будівля відділення «Промінвестбанку», загальною площею 1011,7 кв.м, у м. Прилуки, Чернігівської обл. Детальна інформація про аукціон — за посиланням.
Нежитловий будинок загальною площею 690,8 кв. м, будівля колишнього офісу «Мегабанку», що розташований у центрі Києва на вул. Богдана Хмельницького, 64. Детальна інформація про аукціон — за посиланням.

Аркуші друкованих банкнот гривні

Аукціони з продажу нетипових та цікавих активів — цілі аркуші друкованих банкнот гривні номіналом від 1 до 10 грн, — відбудуться 24 лютого.
Кошти, отримані від продажу активів, спрямовуються на розрахунок із кредиторами банків, які ліквідуються.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.