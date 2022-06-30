Транспорт Відня залишається безкоштовним для українців: скільки ще діятимуть пільги — Finance.ua
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Транспорт Відня залишається безкоштовним для українців: скільки ще діятимуть пільги

Особисті фінанси
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Транспорт Відня залишається безкоштовним для українців: скільки ще діятимуть пільги
Транспорт Відня залишається безкоштовним для українців: скільки ще діятимуть пільги
У європейських містах почали поступово скасовувати безкоштовний проїзд у транспорті для українців. Однак це не стосується Відня, пише Lowcost Avia.
Так, у столиці Австрії біженці з України й надалі мають змогу безоплатно користуватися міським транспортом. Вимушені переселенці, які через війну опинилися у Відні, можуть не купувати квитки у метро, трамваях, автобусах тощо аж до кінця вересня.
«Місто Відень підтримує людей, які втекли від війни в Україні. Переселенці можуть безкоштовно користуватися Wiener Linien до кінця вересня», — йдеться у повідомленні міської влади.

Корисна інформація для тих, хто зараз за кордоном 🧐

Аби безкоштовно скористатися послугами компанії Wiener Linien, яка володіє левовою часткою мережі громадського транспорту у місті, громадянам України достатньо пред’явити паспорт.
До речі, подорожувати комфортно вам допоможе INFOBUS. На сайті компанії можна купити квитки в 45 країн. Не треба відвідувати касу та марнувати свій час, купити квиток можна онлайн за 2 хвилини, а з використанням QR коду реєстрація на рейс здійснюється за лічені секунди.

Скористатись сервісом INFOBUS

За матеріалами:
Телеканал 24
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