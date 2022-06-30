Транспорт Відня залишається безкоштовним для українців: скільки ще діятимуть пільги — Finance.ua

Транспорт Відня залишається безкоштовним для українців: скільки ще діятимуть пільги Вчора 20:30 — Особисті фінанси

Транспорт Відня залишається безкоштовним для українців: скільки ще діятимуть пільги

У європейських містах почали поступово скасовувати безкоштовний проїзд у транспорті для українців. Однак це не стосується Відня, пише Lowcost Avia

Так, у столиці Австрії біженці з України й надалі мають змогу безоплатно користуватися міським транспортом. Вимушені переселенці, які через війну опинилися у Відні, можуть не купувати квитки у метро, трамваях, автобусах тощо аж до кінця вересня.

«Місто Відень підтримує людей, які втекли від війни в Україні. Переселенці можуть безкоштовно користуватися Wiener Linien до кінця вересня», — йдеться у повідомленні міської влади.

Аби безкоштовно скористатися послугами компанії Wiener Linien, яка володіє левовою часткою мережі громадського транспорту у місті, громадянам України достатньо пред’явити паспорт.

До речі, подорожувати комфортно вам допоможе INFOBUS. На сайті компанії можна купити квитки в 45 країн. Не треба відвідувати касу та марнувати свій час, купити квиток можна онлайн за 2 хвилини, а з використанням QR коду реєстрація на рейс здійснюється за лічені секунди.

Телеканал 24 За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.