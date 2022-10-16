Транспорт, одяг та їжа: на що найбільше змінилися ціни за рік в Україні — Finance.ua

Транспорт, одяг та їжа: на що найбільше змінилися ціни за рік в Україні
В Україні річна інфляція становила 24,6% у вересні 2022 року порівняно з аналогічним періодом 2021 року.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.
Також він назвав сфери, у яких найбільш відчутні подорожчання.
П’ять постійних категорій:
- Транспорт: +41,1%.
- Продукти харчування: +31,7%.
- Побутова техніка: +24,4%.
- Алкоголь та тютюнові вироби: +21,2%.
- Ресторани та готелі: +19,2%.
Інші категорії товарів та послуг, які подорожчали в Україні порівняно з минулим місяцем:
- Охорона здоров’я: +18,6%.
- Відпочинок та культура: +15,5% (на 2 позиції вище, ніж у серпні).
- Зв’язок: +13,7% (на 1 позицію вище).
- Освіта: +9,9% (на 2 позиції нижче).
- Послуги ЖКГ: +4,3%.
- Одяг та взуття: +0,1%.
Щодо останньої категорії, то, як зазначив нардеп, вона чи не вперше з початку війни продемонструвала зростання цін.
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