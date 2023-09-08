Трафік ChatGPT падає третій місяць поспіль — Finance.ua

Трафік ChatGPT падає третій місяць поспіль Сьогодні 23:14 — Технології&Авто

Трафік ChatGPT падає третій місяць поспіль

У серпні кількість відвідувань сайту ChatGPT — надзвичайно популярного чат-бота на базі штучного інтелекту, запущеного в листопаді, знижувалася третій місяць поспіль, хоча є ознаки того, що цей спад добігає кінця.

Про це пише Reuters із посиланням на дані аналітичної компанії Similarweb.

У серпні кількість відвідувань сайту ChatGPT з десктопних і мобільних пристроїв по всьому світу зменшилася на 3,2% до 1,43 мільярда, після падіння приблизно на 10% в кожному з попередніх двох місяців.

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Кількість часу, проведеного відвідувачами на сайті, також зменшувалася щомісяця з березня, в середньому з 8,7 до 7 хвилин на сайті в серпні.

Але в серпні кількість унікальних відвідувачів по всьому світу зросла до 180,5 мільйонів користувачів з 180 мільйонів.

«Повернення до шкіл у вересні може допомогти трафіку та використанню ChatGPT, і деякі школи вже почали це приймати. Трафік ChatGPT в США в серпні дещо зріс, що пов’язано з тим, що американські школи повернулися до навчання», — пише агентство.

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«Студенти, які шукають допомоги у виконанні домашніх завдань, схоже, є частиною цієї історії: відсоток молодих користувачів веб-сайту знизився влітку і зараз починає відновлюватися», — сказав Девід Ф. Карр з Similarweb.

ChatGPT спричинив шалене використання генеративного ШІ в повсякденних завданнях від редагування до кодування і досяг 100 мільйонів щомісячних активних користувачів у січні, через два місяці після запуску.

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