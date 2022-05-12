Toyota знову зупиняє виробництво Land Cruiser 300 через брак деталей — Finance.ua
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Toyota знову зупиняє виробництво Land Cruiser 300 через брак деталей

Вчора 01:42Технології&Авто
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Toyota знову зупиняє виробництво Land Cruiser 300 через брак деталейToyota знову зупиняє виробництво Land Cruiser 300 через брак деталей
Toyota в черговий раз змушена зупинити складання нових автомобілів: цього разу з 16 до 21 травня простоюватимуть 14 складальних ліній на восьми заводах, зокрема та, з якої сходять нові позашляховики Land Cruiser 300.
Причина простоїв та сама, що й раніше — перебої в постачаннях електронних компонентів з Китаю, де введено локдауни через новий спалах коронавірусу. Загалом призупинення виробництва торкнеться понад 40 різних моделей Toyota і Lexus та їх модифікацій.
Повний список моделей, для складання яких не вистачає деталей, наведено на глобальному сайті Toyota, там же перераховані заводи та кількість днів простою. Наприклад, підприємство Toyota Auto Body Yoshiwara Plant, на якому збирають Land Cruiser 300, не працюватиме усі шість днів, а випуск RAV4 та його гібридної версії призупинять лише на два дні. У простій відправлять і конвеєр, з якого сходить новий bZ4X (з 16 до 20 травня), у ті ж дні не буде здійснюватися випуск Land Cruiser Prado та низки моделей Lexus, а саме LS, IS, RC, RC F та NX.
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Спочатку виробничий план на травень передбачав випуск 750 тисяч автомобілів — 200 тисяч на японських заводах та ще 550 тисяч на закордонних. Але внаслідок коригування план на наступний місяць знизили на 100 тисяч машин.
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У лютому японський автовиробник був змушений зупинити 28 складальних ліній на 14 заводах через проблеми у місцевого постачальника, а у квітні в простій відправили дев’ять заводів. Що ж до підприємства Toyota в росії, де випускають седани Camry та кросовери RAV4, то воно призупинило роботу ще в березні через розв’язану війну в Україні.
За матеріалами: autocentre.ua
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