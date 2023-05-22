Toyota з партнерами продаватимуть електричні мікроавтобуси — Finance.ua

Toyota з партнерами продаватимуть електричні мікроавтобуси Сьогодні 02:28 — Технології&Авто

Toyota з партнерами продаватимуть електричні мікроавтобуси

Toyota Motor Corp. разом із двома іншими автовиробниками представили електричний мікрофургон для японської індустрії доставки.

Про це повідомляє Reuters

Презентація відбулася в японському місті Хіросіма в рамках саміту країн Великої сімки (G7), одним із ключових питань якого було зменшення викидів вуглецю в атмосферу.

Невеликий електричний комерційний фургон працюватиме на системі акумуляторних електромобілів, яку Toyota розробляє спільно із фахівцями з виробництва мініавтомобілів Daihatsu та Suzuki Motor Corp., йдеться у спільній заяві компаній. Фургон надійде у продаж у версіях під марками усіх трьох марок.

Новий мікроавтобус матиме запас одного заряду на 200 кілометрів і буде випущений до 31 березня 2024 року.

Відповідно до заяви, автомобілі будуть вироблятися Daihatsu, яка є дочірньою компанією Toyota з 2016 року.

Нова модель класифікуватиметься як транспортний засіб «kei», що є малопотужним і не оподатковується внутрішнім тарифом в Японії.

Транспортні засоби Micro kei дуже популярні серед підприємств і домогосподарств для доставки сільськогосподарської продукції, посилок та інших товарів у містах та сільській місцевості Японії, що частково пов’язано з їх відносно низькою ціною.

Укрінформ За матеріалами:

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