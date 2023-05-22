Toyota з партнерами продаватимуть електричні мікроавтобуси — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Toyota з партнерами продаватимуть електричні мікроавтобуси

Технології&Авто
9
Toyota з партнерами продаватимуть електричні мікроавтобуси
Toyota з партнерами продаватимуть електричні мікроавтобуси
Toyota Motor Corp. разом із двома іншими автовиробниками представили електричний мікрофургон для японської індустрії доставки.
Про це повідомляє Reuters.
Презентація відбулася в японському місті Хіросіма в рамках саміту країн Великої сімки (G7), одним із ключових питань якого було зменшення викидів вуглецю в атмосферу.
Невеликий електричний комерційний фургон працюватиме на системі акумуляторних електромобілів, яку Toyota розробляє спільно із фахівцями з виробництва мініавтомобілів Daihatsu та Suzuki Motor Corp., йдеться у спільній заяві компаній. Фургон надійде у продаж у версіях під марками усіх трьох марок.
Новий мікроавтобус матиме запас одного заряду на 200 кілометрів і буде випущений до 31 березня 2024 року.
Відповідно до заяви, автомобілі будуть вироблятися Daihatsu, яка є дочірньою компанією Toyota з 2016 року.
Нова модель класифікуватиметься як транспортний засіб «kei», що є малопотужним і не оподатковується внутрішнім тарифом в Японії.
Транспортні засоби Micro kei дуже популярні серед підприємств і домогосподарств для доставки сільськогосподарської продукції, посилок та інших товарів у містах та сільській місцевості Японії, що частково пов’язано з їх відносно низькою ціною.

Finance.ua вже й в Instagram. Доєднуйтесь!

За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.