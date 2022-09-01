Toyota вкладе $5,6 мільярда у виробництво акумуляторів для електрокарів — Finance.ua
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Toyota вкладе $5,6 мільярда у виробництво акумуляторів для електрокарів

Технології&Авто
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Toyota вкладе $5,6 мільярда у виробництво акумуляторів для електрокарів
Toyota вкладе $5,6 мільярда у виробництво акумуляторів для електрокарів
Японська компанія Toyota планує інвестувати до 730 мільярдів ієн (5,6 мільярда доларів) у виробництво акумуляторів для електромобілів у Японії та США.
Про це повідомляє Kyodo News.
У компанії заявили, що планують почати виробництво акумуляторів між 2024 і 2026 роками.
Автовиробник витратить близько 400 мільярдів єн на будівництво заводів у Японії, а ще близько 325 мільярдів єн буде виділено на будівництво заводу Toyota в Північній Кароліні, США.
Зазначається, що інвестиційний план Toyota з’явився на тлі того, що великі автовиробники нарощують зусилля у виробництві електромобілів на тлі посилення нормативів у всьому світі для боротьби з глобальним потеплінням.
Нещодавно стало відомо, що американський штат Каліфорнія планує заборонити продаж автомобілів з бензиновим двигуном, включаючи гібридні автомобілі, до 2035 року. Цей крок може поширитися на решту Сполучених Штатів і спровокувати гонку за розробкою електромобілів серед автовиробників.
За матеріалами:
Укрінформ
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