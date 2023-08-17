Toyota відкличе понад 150 тисяч автомобілів: вони можуть спалахнути — Finance.ua

Toyota відкличе понад 150 тисяч автомобілів: вони можуть спалахнути Сьогодні 22:05 — Фондовий ринок

Toyota відкличе понад 150 тисяч автомобілів: вони можуть спалахнути

Японська компанія Toyota відкличе в США 168 тисяч пікапів Tundra та Tundra-Hybrid 2022 та 2023 років випуску. На цих машинах виявлено конструктивний прорахунок, здатний призвести до витоку палива та навіть спалаху.

Як стало відомо, причиною відкликання стала помилка у розташуванні пластикового паливного шланга. У ході експлуатації автомобіля він може контактувати з розташованою поряд гальмівною магістраллю, розгерметизуватися і протікати.

В рамках відкликання дилери безкоштовно замінять пластиковий шланг на «покращений» з додатковими хомутами. При цьому через дефект таких деталей деяким автовласникам запропонують тимчасове рішення у вигляді встановлення «захисних матеріалів», що перешкоджають пошкодженню паливопроводу.

Як повідомлялось, Toyota стала провідним виробником автомобілів за підсумками першої половини 2023 року. Японський автогігант утримує лідируючі позиції вже четвертий рік поспіль, обганяючи німецький Volkswagen AG та інших конкурентів.

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