Toyota розробляє екологічне синтетичне пальне – викиди скоротяться на 75% — Finance.ua
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Toyota розробляє екологічне синтетичне пальне – викиди скоротяться на 75%

Фондовий ринок
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Toyota об’єдналася з ExxonMobil для розробки синтетичного пального для автомобілів. На їхню думку, за таким бензином майбутнє. Адже таке пальне дозволить зберегти машини з ДВС та вписати їх у норми щодо викидів СО2, які з кожним роком стають жорсткішими.
Віце-президент ExxonMobil зі стратегії та планування Ендрю Медден заявив, що нове синтетичне паливо знаходиться на стадії тестування. Але вже є перші позитивні наслідки. Ось тільки для того, щоб запустити такий бензин у виробництво, буде потрібна підтримка з боку уряду.
У Toyota зазначили, що цей бензин можна використовувати як у нових, так і у старих автомобілях із ДВС. Це дозволить значно скоротити викиди СО2. Йдеться про 75%. З таким показником машини легко впишуться у встановлені норми. Навіть у Євро-7.
До того ж синтетичне паливо з такими показниками дозволить повністю не відмовлятися від випуску автомобілів із двигуном внутрішнього згоряння. Навпаки, виробники зможуть пропонувати різні види транспорту і тим самим розширити ринок. Також власникам не доведеться відправляти на звалище їх машини з паливними двигунами, яких зараз у використанні по всьому світу налічується кілька мільярдів.
За матеріалами:
autocentre.ua
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