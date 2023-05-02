Toyota розпочинає продажі нового гібридного мінівена (фото) — Finance.ua

Toyota розпочинає продажі нового гібридного мінівена (фото) Сьогодні 22:41 — Фондовий ринок

Toyota розпочинає продажі нового гібридного мінівена (фото)

У Китаї стартують продажі нового мінівена Toyota Granvia, виробництво якого локалізовано на спільному підприємстві FAW-Toyota.

Оснащення семимісної «Гранвії» для китайського ринку примітне цілим рядом опцій, серед яких сучасна мультимедійна система з великим сенсорним дисплеєм, віртуальна панель приладів, цифровий ключ і різні системи допомоги водію.

Рушійною силою мінівена є гібридна силова установка на базі 2,5-літрового бензинового мотора потужністю 139 кінських сил (236 Нм). ДВЗ працює спільно з електродвигуном. Сумарна віддача установки сягає 184 кінські сили і 270 Нм крутного моменту.

Новинку запропонують у шести комплектаціях за ціною від 45700 доларів. Найдорожча версія VIP з максимальним оснащенням обійдеться в 60 150 доларів.

Зазначимо, в Україні автомобілі марки Toyota користуються попитом на ринку нових авто. Так, у квітні наші співвітчизники купили і зареєстрували 805 авто цієї японської марки.

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