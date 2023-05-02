Toyota розпочинає продажі нового гібридного мінівена (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Toyota розпочинає продажі нового гібридного мінівена (фото)

Фондовий ринок
72
Toyota розпочинає продажі нового гібридного мінівена (фото)
Toyota розпочинає продажі нового гібридного мінівена (фото)
У Китаї стартують продажі нового мінівена Toyota Granvia, виробництво якого локалізовано на спільному підприємстві FAW-Toyota.
Оснащення семимісної «Гранвії» для китайського ринку примітне цілим рядом опцій, серед яких сучасна мультимедійна система з великим сенсорним дисплеєм, віртуальна панель приладів, цифровий ключ і різні системи допомоги водію.
Toyota розпочинає продажі нового гібридного мінівена (фото)
Рушійною силою мінівена є гібридна силова установка на базі 2,5-літрового бензинового мотора потужністю 139 кінських сил (236 Нм). ДВЗ працює спільно з електродвигуном. Сумарна віддача установки сягає 184 кінські сили і 270 Нм крутного моменту.
Новинку запропонують у шести комплектаціях за ціною від 45700 доларів. Найдорожча версія VIP з максимальним оснащенням обійдеться в 60 150 доларів.
Зазначимо, в Україні автомобілі марки Toyota користуються попитом на ринку нових авто. Так, у квітні наші співвітчизники купили і зареєстрували 805 авто цієї японської марки.
За матеріалами:
mmr.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.