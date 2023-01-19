Toyota RAV4 показала оригінальну версію підвищеної прохідності (фото) — Finance.ua
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Toyota RAV4 показала оригінальну версію підвищеної прохідності (фото)

Технології&Авто
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У Toyota RAV4 2023 з’явилася нова модифікація VRAVRA Mars. Найпопулярніший у світі кросовер підготували до бездоріжжя. Про це повідомляє сайт американського ательє Kuhl Racing.
Саме ця компанія виконала тюнінг Toyota RAV4. Кросовер серйозно доопрацювали, і особливо змінився його дизайн — він став агресивнішим і виразнішим. Авто тепер нагадує позашляховики Rezvani.
Toyota RAV4 показала оригінальну версію підвищеної прохідності (фото)
По-перше, в око впадають серйозно роздуті крила авто. Також у Toyota RAV4 масивніші бампери, захисний пластиковий обвіс і нові грати радіатора. На даху встановили збільшений спойлер.
Поліпшити прохідність покликані 17-дюймові позашляхові шини Dunlop Grantrek AT5 із ґрунтозачепами. До того ж збільшено кліренс Toyota RAV4.
Toyota RAV4 показала оригінальну версію підвищеної прохідності (фото)
Тюнінг-пакет коштує 16650 доларів і доступний для всіх версій моделі. Нагадаємо, кросовер Toyota RAV4 доступний з бензиновими двигунами об’ємом 2,0 л (173 л. с.) та 2,5 л (208 л. с.), а також у гібридних версіях потужністю 222 і 306 л. с.
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