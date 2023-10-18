Toyota представила незвичайний електричний фургон для перевезень (фото) — Finance.ua

Toyota представила незвичайний електричний фургон для перевезень (фото)
Toyota планує розширити лінійку повністю електричних авто. На Японській виставці мобільності 2023 року представлять концепт-кар Kayoibako. Про це розповіли на сайті Electrek.
Toyota Kayoibako є електричним фургоном для комерційних перевезень. Попри компактні габарити, всередині є багато місця для вантажу.
Концепт-кар отримав мінімалістичний дизайн з незвичайними передніми фарами. Вони об'єднані в один блок і плавно переходять у бічне скла.
Ззаду встановлені довгі вертикальні ліхтарі. Відмінною рисою Toyota Kayoibako є незвичайне заднє скління.
Замість традиційних бічних дзеркал заднього виду встановлено камери. Зображення з них транслюється на дисплей у салоні.
В інтер'єрі встановлено величезний дисплей, який є панеллю приладів. Також привертають увагу незвичайне кермо і компактний сенсорний дисплей інформаційно-розважальної системи.
У Toyota не розкрили жодних подробиць про силову установку Kayoibako. Найімовірніше, серійна версія моделі може отримати малопотужний електромотор і невеликий акумулятор, що дасть змогу знизити витрати на виробництво.
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