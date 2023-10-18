Toyota представила незвичайний електричний фургон для перевезень (фото) — Finance.ua
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Toyota представила незвичайний електричний фургон для перевезень (фото)

Технології&Авто
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Toyota представила незвичайний електричний фургон для перевезень (фото)
Toyota представила незвичайний електричний фургон для перевезень (фото)
Toyota планує розширити лінійку повністю електричних авто. На Японській виставці мобільності 2023 року представлять концепт-кар Kayoibako. Про це розповіли на сайті Electrek.
Toyota Kayoibako є електричним фургоном для комерційних перевезень. Попри компактні габарити, всередині є багато місця для вантажу.
Концепт-кар отримав мінімалістичний дизайн з незвичайними передніми фарами. Вони об'єднані в один блок і плавно переходять у бічне скла.
Toyota представила незвичайний електричний фургон для перевезень (фото)
Ззаду встановлені довгі вертикальні ліхтарі. Відмінною рисою Toyota Kayoibako є незвичайне заднє скління.
Замість традиційних бічних дзеркал заднього виду встановлено камери. Зображення з них транслюється на дисплей у салоні.
Toyota представила незвичайний електричний фургон для перевезень (фото)
В інтер'єрі встановлено величезний дисплей, який є панеллю приладів. Також привертають увагу незвичайне кермо і компактний сенсорний дисплей інформаційно-розважальної системи.
У Toyota не розкрили жодних подробиць про силову установку Kayoibako. Найімовірніше, серійна версія моделі може отримати малопотужний електромотор і невеликий акумулятор, що дасть змогу знизити витрати на виробництво.
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За матеріалами:
Фокус
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