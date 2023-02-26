Toyota представила кросовер Grand Highlander — Finance.ua

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Toyota представила кросовер Grand Highlander

Технології&Авто
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Toyota представила кросовер Grand Highlander
Toyota представила кросовер Grand Highlander
Компанія Toyota представила новий кросовер Grand Highlander з трьома рядами сидінь. Це повністю самостійна модель, розроблена для Сполучених Штатів.
В уяві Toyota новий Grand Highlander — це типовий для Америки family cruiser, на якому можна відвезти дітей до школи та проїхати від одного узбережжя до іншого. Тому позиціюється кросовер як самостійна модель, а не подовжена версія звичайного Highlander. У нього оригінальний дизайн, розроблений студією Calty, що належить Toyota, хоча платформа та ж сама — TNGA-K з поперечним розташуванням двигуна, McPherson спереду та багатоважільною підвіскою ззаду.
Toyota представила кросовер Grand Highlander
У кросовері є повноцінний третій ряд сидінь, просторий багажник, який при розкладених кріслах вміщує до семи валіз для ручної поклажі; 13 підсклянників та 7 портів USB-C. Вже «в базі» Grand Highlander оснащений передніми сидіннями з електрорегулюванням, підігрівом та оббивкою зі шкірозамінника Softex, медіасистемою з екраном діагоналлю 12,3 дюйма, сервоприводом дверей багажника та універсальним відкривачем гаражних воріт.
За замовчуванням Grand Highlander має комплекс електронних асистентів Toyota Safety Sense 3.0. Він включає моніторинг «сліпих» зон, динамічний радарний круїз-контроль, системи розпізнавання дорожніх знаків, утримання в смузі та багато іншого. Старші версії Limited та Platinum йдуть з підігрівом керма, вентиляцією крісел, аудіосистемою JBL з 11 динаміками та панорамним дахом.
Toyota представила кросовер Grand Highlander
У гамі двигунів три установки на вибір. Початкова — турбомотор 2.4 (269 к.с., 430 Нм) з 8-ступеневим «автоматом. Далі йдуть гібридна система на базі «атмосферника» 2.5 (246 к.с.) та установка Hybrid Max. У ній бензинова «турбочетвірка» 2.4 працює в парі з 6-ступеневим «автоматом» та електромотором. Привід — повний. Комбінована віддача — 367 «конячок» і 542 Нм крутного моменту. Такий кросовер розганяється до 60 миль на годину (97 км/год) за 6,3 секунди й здатний буксирувати причіп масою 2,3 тонни.
Випускати Grand Highlander буде завод Toyota Motor Manufacturing у Принстоні, штат Індіана. Старт продажів заплановано на літо.

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За матеріалами: https://www.avtomir.ua/
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