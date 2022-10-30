Toyota поверне старі автомобільні ключі через дефіцит чипів — Finance.ua

Toyota поверне старі автомобільні ключі через дефіцит чипів Вчора 23:17 — Фондовий ринок

Найпопулярніший у світі автовиробник заявив у четвер, 27 жовтня, що замінить один із двох електронних «розумних» ключів, які він постачає до Японії, на механічний, щоб зберегти постачання автомобілів клієнтам у Японії.

«Оскільки нестача напівпровідників зберігається, це тимчасовий захід, спрямований на те, щоб доставити автомобілі клієнтам якнайшвидше», — йдеться в заяві компанії Toyota.

При цьому клієнти отримають смарт-ключ замість механічного, коли автовиробник виготовить його.

Глобальна нестача чипів призвела до серйозної затримки виробництва та відвантажень автомобілів, і багатьом покупцям доводиться роками чекати, доки їх доставлять. Цьогоріч Toyota особливо сильно постраждала від стихійних лих та інших проблем, які ускладнили ситуацію.

Минулого тижня японський виробник Toyota попередив, що він, ймовірно, не зможе випустити 9,7 мільйонів автомобілів, які спочатку прогнозували на поточний фінансовий рік.

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