Toyota показала стильний та недорогий електрокросовер — Finance.ua
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Toyota показала стильний та недорогий електрокросовер

Технології&Авто
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Toyota показала стильний та недорогий електрокросовер
Toyota показала стильний та недорогий електрокросовер, Фото: Toyota
На автошоу в Лос-Анджелесі презентували концепт-кар Toyota bZ Compact SUV. Він є провісником невеликого та доступного електрокросовера — інформацію підтвердив віцепрезидент японського концерну Девід Крайст.
Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Toyota.
Нова Toyota bZ Compact SUV відрізняється привабливим динамічним дизайном. У електрокара похилий дах, нахилене заднє скло, висока віконна лінія і мускулисті розширені крила. Тоненькі вигнуті фари виконані в дусі електричного седана Toyota bZ3, а ручки задніх дверей заховані у стійках.
Фото: Toyota
Фото: Toyota
У салоні привертає увагу незвичайне трапецієподібне кермо. Електромобіль Toyota bZ Compact SUV отримав невелику віртуальну панель приладів та великий вигнутий мультимедіа тачскрин. В обробці використані матеріали, отримані шляхом вторинного перероблення.
Кросовер Toyota також доповнений штучним інтелектом. Віртуальний «помічник» Юї надає водію та пасажирам важливу інформацію за допомогою звукових повідомлень та зміни підсвічування салону.
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Характеристики Toyota bZ Compact SUV поки що не розкривають. Очікується, що кросовер отримає силову установку від старшої Toyota bz4X. Це означає, що запропонують версії потужністю 204 та 218 к. с. із запасом ходу близько 450 км.
За матеріалами:
Фокус
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