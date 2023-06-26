Toyota показала мінівен потужністю 275 кінських сил — Finance.ua

Toyota показала мінівен потужністю 275 кінських сил 26.06.2023, 00:19 — Технології&Авто

Toyota показала мінівен потужністю 275 кінських сил

Toyota представила четверте покоління Alphard разом з Vellfire. Вони слідують за нещодавно представленим шикарним Lexus LM, механічно пов’язаним транспортним засобом на тій же платформі TNGA-K.

Довжина компактного мінівена становить 4995 мм, а його колісна база становить 3000 мм. Обидва мають ширину 1850 мм, а висота залежить від моделі та рівня комплектації: 1935 мм або 1945 мм. Alphard і Vellfire можуть розмістити до шести осіб у схемі 2+2+2. Тепер є додаткові 5 мм між першими двома рядами та додаткові 10 мм між другим і третім рядами.

Нові сміливо оформлені автомобілі Toyota рекламуються як «седани класу люкс» і мають спільну масивну верхню консоль, що тягнеться від передньої до задньої частини. Він включає в себе вентиляцію, бічне освітлення та ряд елементів керування. Alphard і Vellfire використовують нещодавно розроблені сидіння, які обіцяють бути зручнішими завдяки зниженню вібрації.

Жорсткість кузова зросла на 50 відсотків завдяки новій архітектурі, а додатковий шумопоглинаючий матеріал і спеціальні шини зменшують шум, який проникає в салон. Toyota встановлює передню підвіску MacPherson і переглянуту задню підвіску з подвійними поперечними важелями. Власники зможуть дистанційно припаркувати автомобіль за допомогою програми на смартфоні.

Обидва можуть бути оснащені переднім або повним приводом, а також гібридною силовою установкою. Гібридна установка, що підключається від електромережі, буде додана пізніше. Найпотужніший із цієї групи — 2,4-літровий чотирициліндровий двигун із турбонаддувом, доступний у Vellfire. «Налаштований на спортивний звук», він видає 275 к.с. і крутний момент 430 Нм.

Клієнти також можуть вибрати гібрид на базі 2,5-літрового бензинового двигуна з комбінованою потужністю 250 к.с. Моделі Lesser Alphard мають неелектрифікований, атмосферний 2,5-літровий чотирициліндровий агрегат потужністю 180 к.с. і 235 Нм. Залежно від двигуна, мінівени поставляються з CVT, e-CVT або восьмиступінчастою автоматичною коробкою передач.

За прогнозами Toyota, вона продаватиме 8500 одиниць на місяць, причому 70 відсотків припадатиме на Alphard, а інші 30 відсотків — на Vellfire. Ціна коливається приблизно від 38 000 до 61 400 доларів для Alphard і від 46 100 до 62 800 доларів для Vellfire.

Мінівени можна не тільки придбати безпосередньо, але й тимчасово володіти через службу підписки KINTO, від $355 на місяць за Alphard і $449 за Vellfire. Моделі вже доступні для замовлення в Японії.

Телеканал 24 За матеріалами:

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