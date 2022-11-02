Toyota оцінила витрати від припинення виробництва в рф у 650 мільйонів доларів — Finance.ua

Toyota оцінила витрати від припинення виробництва в рф у 650 мільйонів доларів Вчора 00:33 — Фондовий ринок

Toyota оцінила витрати від припинення виробництва в рф у 650 мільйонів доларів

Японський автовиробник Toyota зберіг свій річний прогноз чистого прибутку без змін, оскільки більш слабка єна компенсує збої в ланцюжку поставок. Компанія оцінила витрати, пов’язані з припиненням випуску автомобілів у рф, у 97 млрд єн (понад $650 млн).

Про це пише AFP із посиланням на фінансову звітність компанії.

Так, найбільший у світі автовиробник заявив, що тепер очікує продати на пів мільйона менше автомобілів в поточному фінансовому році через глобальний дефіцит мікросхем та інші проблеми.

«Як і раніше, важко передбачити майбутнє через такі ризики, як закупівля напівпровідників. Тому ми вирішили переглянути наш річний план виробництва до 9,2 млн одиниць», — йдеться в повідомленні компанії.

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Компанія заявила, що більш високі матеріальні витрати знизили її прибуток в Північній Америці в першому півріччі, в той час як на бізнес в Європі вплинуло її рішення вийти з росії.

Toyota оголосила у вересні про своє рішення припинити виробництво в росії, пославшись на проблеми в ланцюжку поставок.

Російський підрозділ автовиробника ТОВ «Тойота Мотор» повідомив про повне припинення виробництва в Санкт-Петербурзі наприкінці вересня.

Економічна Правда За матеріалами:

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