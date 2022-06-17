Toyota готує до випуску електричну версію легендарного Cruiser — Finance.ua

Toyota готує до випуску електричну версію легендарного Cruiser

Прем’єру електромобіля запланували на 2024 рік.

У компанії Toyota вперше показали прототип електричного позашляховика Compact Cruiser EV, перші фото якого вже з’явилися у мережі. Зовні модель здається прямим послідовником моделі FJ Cruiser, яка й досі випускається концерном.

Представлений концеп-кар отримав великий дорожній просвіт, аеродинамічні колісні диски і майже повністю пластиковий обвіс по всьому периметру. На даху авто є спеціальний багажник для сноубордів, а збоку передбачені сходи для зручності доступу.

Днище автомобіля захищене сталевими листами, при цьому виробник поки не розкриває, що ховається під цими сталевими листами. Тепер можна припустити, що коли позашляховик піде в серію, він базуватиметься на платформі eTNGA, при цьому машина матиме безальтернативну силову установку з двома електромоторами.

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