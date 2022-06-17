Toyota готує до випуску електричну версію легендарного Cruiser — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Toyota готує до випуску електричну версію легендарного Cruiser

Вчора 00:06Технології&Авто
365
Прем’єру електромобіля запланували на 2024 рік.
У компанії Toyota вперше показали прототип електричного позашляховика Compact Cruiser EV, перші фото якого вже з’явилися у мережі. Зовні модель здається прямим послідовником моделі FJ Cruiser, яка й досі випускається концерном.
Представлений концеп-кар отримав великий дорожній просвіт, аеродинамічні колісні диски і майже повністю пластиковий обвіс по всьому периметру. На даху авто є спеціальний багажник для сноубордів, а збоку передбачені сходи для зручності доступу.
Днище автомобіля захищене сталевими листами, при цьому виробник поки не розкриває, що ховається під цими сталевими листами. Тепер можна припустити, що коли позашляховик піде в серію, він базуватиметься на платформі eTNGA, при цьому машина матиме безальтернативну силову установку з двома електромоторами.

Зелена картка на Finance.ua: купуйте онлайн, щоб не переплачувати на кордоні 🚙

За матеріалами: Ampercar
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.