Товарообіг України за 9 місяців склав $72,3 млрд — Finance.ua
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Товарообіг України за 9 місяців склав $72,3 млрд

Казна та Політика
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Товарообіг України за 9 місяців склав $72,3 млрд
Товарообіг України за 9 місяців склав $72,3 млрд
У січні-вересні поточного року в Україну імпортували товарів на $39,2 млрд. Експортували з України продукції на $33,1 млрд.
Про це йдеться в даних Держмитниці.
Країни, з яких найбільше імпортували до України: Китай — $5,8 млрд, Польща — $3,8 млрд та Німеччина — $3,3 млрд.
Експортували з України найбільше до Польщі — на $5,1 млрд, Румунії — на $2,6 млрд, Туреччини — $2,2 млрд.
Найбільше імпортували до України: машини, устаткування та транспорт — $10,9 млрд, паливно-енергетичні товари — $9,7 млрд, продукція хімічної промисловості — $7,1 млрд.
До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли: продовольчі товари — $16 млрд, метали та вироби з них — $5,1 млрд, машини, устаткування та транспорт — $3,3 млрд.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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