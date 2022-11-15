Товарообіг України за 10 місяців склав $81 мільярд: найбільше імпортували з Китаю — Finance.ua

Товарообіг України за 10 місяців склав $81 мільярд: найбільше імпортували з Китаю Сьогодні 06:32 — Казна та Політика

Товарообіг України за 10 місяців склав $81 мільярд: найбільше імпортували з Китаю

За січень-жовтень 2022 року в Україну імпортували товарів на 44,1 млрд дол., а експортували — на 36,9 млрд дол.

Про це повідомляє пресслужба Держмитслужби у Телеграмі.

«За 10 місяців 2022 року товарообіг склав $81 млрд. У січні — жовтні поточного року в Україну імпортували товарів на $44,1 млрд. Експортували з України продукції на $36,9 млрд», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що найбільше імпортували до України з Китаю — $6,6 млрд, Польщі — $4,4 млрд та Німеччини — $3,7 млрд. Експортували з України найбільше до Польщі — на $5,7 млрд, Румунії — на $3 млрд, Туреччини — $2,4 млрд.

Найбільше імпортували до України наступні категорії товарів: машини, устаткування та транспорт — $12,3 млрд, паливно-енергетичні товари — $10,6 млрд та продукцію хімічної промисловості — $8 млрд.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли: продовольчі товари — $18,5 млрд, метали та вироби з них — $5,4 млрд та машини, устаткування та транспорт — $3,6 млрд.

Інфографіка: Державна митна служба

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