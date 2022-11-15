Товарообіг України за 10 місяців склав $81 мільярд: найбільше імпортували з Китаю — Finance.ua
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Товарообіг України за 10 місяців склав $81 мільярд: найбільше імпортували з Китаю

Казна та Політика
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Товарообіг України за 10 місяців склав $81 мільярд: найбільше імпортували з Китаю
Товарообіг України за 10 місяців склав $81 мільярд: найбільше імпортували з Китаю
За січень-жовтень 2022 року в Україну імпортували товарів на 44,1 млрд дол., а експортували — на 36,9 млрд дол.
Про це повідомляє пресслужба Держмитслужби у Телеграмі.
«За 10 місяців 2022 року товарообіг склав $81 млрд. У січні — жовтні поточного року в Україну імпортували товарів на $44,1 млрд. Експортували з України продукції на $36,9 млрд», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що найбільше імпортували до України з Китаю — $6,6 млрд, Польщі — $4,4 млрд та Німеччини — $3,7 млрд. Експортували з України найбільше до Польщі — на $5,7 млрд, Румунії — на $3 млрд, Туреччини — $2,4 млрд.
Найбільше імпортували до України наступні категорії товарів: машини, устаткування та транспорт — $12,3 млрд, паливно-енергетичні товари — $10,6 млрд та продукцію хімічної промисловості — $8 млрд.
До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли: продовольчі товари — $18,5 млрд, метали та вироби з них — $5,4 млрд та машини, устаткування та транспорт — $3,6 млрд.
Інфографіка: Державна митна служба
Інфографіка: Державна митна служба

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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