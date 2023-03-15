Товарообіг України цьогоріч скоротився на 30% — Finance.ua
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Товарообіг України цьогоріч скоротився на 30%

Казна та Політика
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Товарообіг України цьогоріч скоротився на 30%
Товарообіг України цьогоріч скоротився на 30%
За січень-лютий 2023 року товарообіг України становив $16,6 млрд, що на 30% менше, ніж за аналогічний період 2022 року.
Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби.
«Протягом січня-лютого поточного року в Україну імпортували товарів на суму $10,1 млрд, а експортували — на суму $6,5 млрд. При цьому оподаткований імпорт склав $8,1 млрд, що становить 80% загальних обсягів імпортованих товарів. Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту в січні-лютому 2023 року склало 0,44 дол./кг, що на 53% більше, ніж за аналогічний період 2022 року», — сказано в повідомленні.
Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України:
  • Китай — $1,7 млрд;
  • Польща — $1 млрд;
  • Туреччина — $760 млн.
Експортували з України найбільше до:
  • Польщі — на $953 млн;
  • Румунії — на $609 млн;
  • Китаю — на $605 млн.
У загальних обсягах ввезених товарів 71% склали машини, устаткування та транспорт — імпортовано на $2,9 млрд (до бюджету сплачено 17,6 млрд грн, або 27% надходжень митних платежів), паливно-енергетичні товари — на $2,6 млрд (сплачено 16,2 млрд грн, або 25%), продукція хімічної промисловості — на $1,7 млрд (сплачено 11,5 млрд грн, або 18%).
До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:
  • продовольчі товари — $4,3 млрд;
  • метали та вироби з них — $568 млн;
  • машини, устаткування та транспорт — $521 млн.
При митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 223,3 млн грн.
Інфографіка: Держмитслужба
Інфографіка: Держмитслужба

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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