Товарообіг України цьогоріч скоротився на 30% — Finance.ua

Товарообіг України цьогоріч скоротився на 30% Сьогодні 20:46 — Казна та Політика

Товарообіг України цьогоріч скоротився на 30%

За січень-лютий 2023 року товарообіг України становив $16,6 млрд, що на 30% менше, ніж за аналогічний період 2022 року.

Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби.

«Протягом січня-лютого поточного року в Україну імпортували товарів на суму $10,1 млрд, а експортували — на суму $6,5 млрд. При цьому оподаткований імпорт склав $8,1 млрд, що становить 80% загальних обсягів імпортованих товарів. Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту в січні-лютому 2023 року склало 0,44 дол./кг, що на 53% більше, ніж за аналогічний період 2022 року», — сказано в повідомленні.

Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України:

Китай — $1,7 млрд;

Польща — $1 млрд;

Туреччина — $760 млн.

Експортували з України найбільше до:

Польщі — на $953 млн;

Румунії — на $609 млн;

Китаю — на $605 млн.

У загальних обсягах ввезених товарів 71% склали машини, устаткування та транспорт — імпортовано на $2,9 млрд (до бюджету сплачено 17,6 млрд грн, або 27% надходжень митних платежів), паливно-енергетичні товари — на $2,6 млрд (сплачено 16,2 млрд грн, або 25%), продукція хімічної промисловості — на $1,7 млрд (сплачено 11,5 млрд грн, або 18%).

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

продовольчі товари — $4,3 млрд;

метали та вироби з них — $568 млн;

машини, устаткування та транспорт — $521 млн.

При митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 223,3 млн грн.

Інфографіка: Держмитслужба

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