Товарні знаки компанії російського олігарха на 2 млрд грн передано до АРМА — Finance.ua
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Товарні знаки компанії російського олігарха на 2 млрд грн передано до АРМА

Казна та Політика
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Товарні знаки компанії російського олігарха на 2 млрд грн передано до АРМА
Товарні знаки компанії російського олігарха на 2 млрд грн передано до АРМА
Співробітники Бюро економічної безпеки України арештували товарні знаки, що належать кіпрській компанії, пов’язаної з російським олігархом, орієнтовною вартістю понад 2 млрд грн.
Про це повідомляється на сайті БЕБ.
Наразі, рішенням районного суду м. Києва, товарні знаки передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).
Службові особи української фінансової установи, використовуючи товарні знаки цієї офшорної компанії, здійснювали злочинну діяльність з виведення активів банку під виглядом виплати роялті. Український банк, його материнський банк у росії та кіпрська компанія пов’язані між собою єдиними бенефіціарними власниками, серед яких відомий російський олігарх.
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Слідством встановлено, що торгові знаки раніше належали материнському банку у російській федерації, а у 2021 році, з метою використання умов пільгового оподаткування були переоформлені на кіпрського нерезидента. Менш ніж за рік використання цих знаків приватний банк в Україні сплатив на адресу кіпрського нерезидента понад 248 млн грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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