Товарні знаки компанії російського олігарха на 2 млрд грн передано до АРМА — Finance.ua

Товарні знаки компанії російського олігарха на 2 млрд грн передано до АРМА Вчора 10:34 — Казна та Політика

Товарні знаки компанії російського олігарха на 2 млрд грн передано до АРМА

Співробітники Бюро економічної безпеки України арештували товарні знаки, що належать кіпрській компанії, пов’язаної з російським олігархом, орієнтовною вартістю понад 2 млрд грн.

Про це повідомляється на сайті БЕБ.

Наразі, рішенням районного суду м. Києва, товарні знаки передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

Службові особи української фінансової установи, використовуючи товарні знаки цієї офшорної компанії, здійснювали злочинну діяльність з виведення активів банку під виглядом виплати роялті. Український банк, його материнський банк у росії та кіпрська компанія пов’язані між собою єдиними бенефіціарними власниками, серед яких відомий російський олігарх.

Слідством встановлено, що торгові знаки раніше належали материнському банку у російській федерації, а у 2021 році, з метою використання умов пільгового оподаткування були переоформлені на кіпрського нерезидента. Менш ніж за рік використання цих знаків приватний банк в Україні сплатив на адресу кіпрського нерезидента понад 248 млн грн.

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