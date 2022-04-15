Товарні біржі працюватимуть тільки з ліцензією від НКЦПФР — Finance.ua
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Товарні біржі працюватимуть тільки з ліцензією від НКЦПФР

Вчора 17:40Фондовий ринок
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Товарні біржі працюватимуть тільки з ліцензією від НКЦПФРТоварні біржі працюватимуть тільки з ліцензією від НКЦПФР
На товарних біржах можна буде торгувати тільки за наявності відповідної ліцензії від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Відновідне рішення прийняла НКЦПФР.
При чому суб’єкти, які прагнуть отримати таку ліцензію мають відповідати організаційним та операційним вимогам, вимогам до розміру статутного і власного капіталу, порядку його визначення та ліквідності, а також до технічного та програмного забезпечення і щодо джерел походження коштів, за рахунок яких формується статутний капітал товарної біржі. Також вони мають відповідати вимогам до фахівців товарних бірж.
Важливо, що відтепер декларації про провадження господарської діяльності без отримання ліцензії НКЦПФР не достатньо.
Нагадаємо, загальні збори учасників корпоративного інвестиційного фонду відбуватимуться дистанційно. Зміни діятимуть під час військового стану.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Фінансовий клуб
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