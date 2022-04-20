Toshiba зупинила прийом замовлень та інвестиції в росію — Finance.ua
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Toshiba зупинила прийом замовлень та інвестиції в росію

Вчора 10:45Фондовий ринок
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Японська корпорація Toshiba оголосила про зупинку прийому замовлень та інвестицій у росію.
Про це йдеться у заяві компанії.
«Ми дуже занепокоєні ситуацією в Україні і висловлюємо велике співчуття жертвам цього конфлікту. Toshiba Group продовжить стежити за ситуацією та сподівається на якнайшвидше припинення конфлікту», — йдеться у повідомленні.
У компанії додали, що Toshiba Group пожертвує 100 мільйонів єн Верховному комісару ООН у справах біженців та некомерційній організації Japan Platform «для надання гуманітарної допомоги постраждалим».

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За матеріалами: Економічна Правда
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