Toshiba зупинила прийом замовлень та інвестиції в росію — Finance.ua

Toshiba зупинила прийом замовлень та інвестиції в росію

Вчора 10:45 — Фондовий ринок

Японська корпорація Toshiba оголосила про зупинку прийому замовлень та інвестицій у росію.

Про це йдеться у заяві компанії.

«Ми дуже занепокоєні ситуацією в Україні і висловлюємо велике співчуття жертвам цього конфлікту. Toshiba Group продовжить стежити за ситуацією та сподівається на якнайшвидше припинення конфлікту», — йдеться у повідомленні.

У компанії додали, що Toshiba Group пожертвує 100 мільйонів єн Верховному комісару ООН у справах біженців та некомерційній організації Japan Platform «для надання гуманітарної допомоги постраждалим».

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