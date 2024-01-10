Торік у використання повернули понад 200 тисяч гектарів сільгоспземель — Шмигаль Сьогодні 19:14 — Аграрний ринок

Торік у використання повернули понад 200 тисяч гектарів сільгоспземель — Шмигаль

У 2023 році після обстеження та очищення було повернуто у використання понад 200 тисяч гектарів сільськогосподарських земель.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду

«Минулого року після обстеження та очищення було повернуто назад у використання понад 200 тис. га сільгоспземель», — поінформував Шмигаль.

За його словами, мета держави незмінна — менш ніж за 10 років планується спрямувати в експлуатацію 80% потенційно замінованих площ.

Читайте також Розмінування: скільки гектарів сільгоспземель повернули в експлуатацію з початку року

«Для цього будемо залучати до розмінування інноваційні розробки, створювати з партнерами спільні виробництва розмінувальної техніки, навчати фахівців, розвивати ринок операторів протимінної діяльності», — пояснив Шмигаль.

Очільник уряду додав, що у держбюджеті на нинішній рік, зокрема, передбачено 3 млрд грн на компенсації аграріям та іншим власникам земель, які користуватимуться послугами операторів із розмінування.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.