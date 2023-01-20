Торік дев'ять російських авіакомпаній припинили польоти через санкції — Finance.ua

Торік дев'ять російських авіакомпаній припинили польоти через санкції Сьогодні 14:46

У 2022 році в росії зупинили польоти дев’ять місцевих авіакомпаній, у чотирьох із них Росавіація призупинила основний документ — сертифікат експлуатанта, у ще однієї — сертифікат був анульований.

Про це пише «Коммерсантъ».

При цьому у більшості випадків припинення польотів пов’язане із санкціями після вторгнення Росії в Україну.

Так, три сертифікати було відкликано безпосередньо через західні санкції.

Зокрема, авіакомпанія «Камчатка» оголосила про припинення роботи через неможливість купити в США три літаки Cessna Grand Caravan. SkyGate, що посідала третє місце за обсягом вантажоперевезень, тепер працює в Азербайджані.

Петербурзька компанія «Бистролет» планувала використовувати джети Hawker Beechcraft, але позбулася сертифіката через відсутність літака.

Водночас компанія «Роствертол Авіа», що входить до структури «Ростеха», не змогла використовувати вертольоти МІ-2 через проблеми із запчастинами. У 2022 році також позбулася сертифіката компанія «Скол» із Калінінграда, що перебуває у стадії банкрутства, проте Росавіація заборонила їй використовувати повітряні судна ще 2021 року.

Минулого року на тлі західних санкцій припинили роботу компанії Royal Flight, бізнес-оператор «Сіріус Аеро», вантажні «Атран» і AirBridgeCargo, проте вони зберігають сертифікати.

Після анулювання сертифікат експлуатанта не відновлюється. У попередні п’ять років сертифіката позбулися п’ять компаній.

За даними видання, у реєстрі Росавіації значиться 114 перевізників, проте дві третини пасажиропотоку забезпечують п’ять найбільших компаній. На думку джерела видання, ситуація несприятлива для регіональних компаній, яким доведеться увійти в структуру великих перевізників.

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Економічна Правда За матеріалами:

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