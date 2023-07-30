Торговельні мережі торік сплатили понад 90 млрд грн податків — Finance.ua
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Торговельні мережі торік сплатили понад 90 млрд грн податків

Казна та Політика
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Торговельні мережі за підсумками 2022 року сплатили понад 90 млрд грн податків, 40% з яких припало на представників продуктового ритейлу.
Про це повідомляє Асоціація ритейлерів України (RAU).
Як показало дослідження, проведене RAU на основі даних офіційної податкової звітності, наданої компаніями сфери торгівлі за 2022 рік, загальна сума сплачених податків перевищила 90 млрд грн.
За даними асоціації, серед дев’яти основних галузей української роздрібної торгівлі, включаючи сферу розваг, близько 40% цієї суми (понад 35 млрд грн) було сплачено операторами продуктового ритейлу.
У профільному об'єднанні нагадують, що до війни ритейл був серед п’яти найприбутковіших галузей економіки України. Наразі вітчизняна торгівля продовжує відновлюватися. І хоча ця динаміка не відповідає відновленню прибутків у порівнянні з довоєнним часом, галузь лишається одним із головних джерел бюджетних надходжень.
Нагадаємо, 84% представників бізнесу, опитаних у рамках дослідження Інституту економічного лідерства, підтримують проєкт Антикорупційної податкової реформи, також відомої як «реформа 10−10−10». При цьому 60% респондентів назвали критично необхідними такі аспекти реформи, як спрощення адміністрування бізнесу та детінізація підприємницької діяльності.
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За матеріалами:
borgexpert
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