Топменеджерів Нафтогазу зобов’язали подавати декларації про доходи — Finance.ua
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Топменеджерів Нафтогазу зобов’язали подавати декларації про доходи

Казна та Політика
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Топменеджерів Нафтогазу зобов’язали подавати декларації про доходи
Топменеджерів Нафтогазу зобов’язали подавати декларації про доходи
Топменеджери НАК «Нафтогаз України» повинні будуть подавати електронні декларації, оскільки уряд змінив статут НАК, прибравши з нього положення про те, що компанія є юридичною особою приватного права.
Про це повідомляє пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).
3 листопада уряд прийняв постанову, якою затвердив нову редакцію Статуту НАК «Нафтогаз України».
«Кабінет Міністрів України повідомив, що відповідно до рекомендацій Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) вніс зміни до Статуту НАК „Нафтогаз України“ — прибрав з нього положення про те, що компанія є юридичною особою приватного права», — сказано в повідомленні.
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З огляду на те, що НАК «Нафтогаз України» утворений на виконання Указу Президента України від 25.02.1998 № 151 «Про реформування нафтогазового комплексу України» та беручи до уваги її діяльність у сфері особливого державного інтересу, НАК «Нафтогаз України» є юридичною особою публічного права.
А посадові особи юридичних осіб публічного права є суб’єктами декларування.
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Під посадовими особами юридичних осіб публічного права слід розуміти осіб, які здійснюють організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські обов’язки. Тобто не всі працівники НАК «Нафтогаз України» мають декларуватися та підпадають під обмеження.

Що нового для Нафтогазу, крім декларування

Крім декларування, тепер на цих посадових осіб поширюються вимоги щодо:
  • запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
  • запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав;
  • політичної нейтральності;
  • до поведінки осіб;
  • обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища;
  • одержання подарунків та інше.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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