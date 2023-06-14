ТОП регіонів, в яких українці купують електричні авто (інфографіка) — Finance.ua
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ТОП регіонів, в яких українці купують електричні авто (інфографіка)

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Як повідомляє Укравтопром, у травні автопарк України поповнили 2451 авто на електротязі (BEV).
ТОП регіонів, в яких українці купують електричні авто (інфографіка)
В частині нових авто найпопулярнішим електромобілем був VOLKSWAGEN ID.4 (м. Київ — 41 шт., Київська обл. — 24 шт., Дніпропетровська обл. — 17 шт., Львівська обл. — 10 шт., Вінницька обл. — 7 шт.).
В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:
NISSAN Leaf — на Львівщині (53 шт.),
Дніпропетровщині (47 шт.),
Вінниччині (40 шт.),
Київщині (12 шт.);
TESLA Model 3 — у м. Києві (24 шт.).

Довідка Finance.ua:

  • у травні автопарк України поповнили понад 1,3 тис. гібридних легкових авто, що є рекордним показником за останні 10 місяців;
  • як повідомляє «Укравтопром», частка нових авто з цієї кількості становила 73%. А всього на травневому ринку нових легковиків «гібриди» охопили 26% продажів;
  • український автопарк за травень поповнився майже 15,4 тис. ввезених з-за кордону легкових автомобілів, що на 0,3% більше, ніж у квітні. Також в останній місяць весни українці зареєстрували 2451 електромобіль (з них 559 одиниць нових і 1892 вживаних).
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За матеріалами:
Finance.ua
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