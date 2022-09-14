Топ найдорожчої нерухомості у віртуальній реальності — Finance.ua
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Топ найдорожчої нерухомості у віртуальній реальності

Фінтех і Картки
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Web3-дослідники опублікували топ-8 найдорожчих угод з покупки нерухомості у метавсесвітах. Якщо порівняти цифри у топі з вартістю реальних квартир та будинків, стане очевидно, що нерухомість у віртуальній реальності іноді коштує в рази дорожче.
8 місце — земельна ділянка біля резиденції Снуп Догга у метавсесвіті The Sandbox — $ 458 000 (71 000 SAND), покупець невідомий.
7 місце — перший NFT-будинок Mars House від художниці Крісті Кім, який можна інтегрувати у метавсесвіт, був придбаний за $ 512 000 (288 ETH). Покупець невідомий.
6 місце — земельна ділянка для торгового центру у метавсесвіті Decentraland — $ 704 000. Покупець — блокчейн-платформа Boson Protocol.
5 місце — 259 ділянок землі площею 6.5 га кожна у метавсесвіті Decentraland. Загальна вартість покупки $ 913 000 (1.3 млн MANA). Покупець — агентство віртуальної нерухомості Everyrealm.
4 місце — земельна ділянка у відео-грі Axie Infinity — $ 2.3 млн (550 ETH). Покупець невідомий.
3 місце — нерухомість у метавсесвіті Decentraland, вартістю $ 2.43 млн (618 000 MANA). Покупець — агентство віртуальної нерухомості Metaverse Group, що належить Tokens.com.
2 місце — земельна ділянка на платформі The Sandbox — $ 4.23 млн. Покупець — компанія-розробник екосистем у метавсесвітах Everyrealm.
1 місце — 19 об’єктів комерційної нерухомості у метавсесвіті TCG World — $ 5 млн. Покупець — інвестиційна компанія Curzio Research.
Варто зауважити, що метавсесвіт Decentraland став однією з найпопулярніших віртуальних платформ з покупки нерухомості. Економіка Decentraland імітує економіку реального світу через бізнес, адже на Decentraland можна купити токенізовані земельні ділянки. З розширенням метавсесвіту зростає і вартість земельних ділянок, що робить їх гарною інвестицією. Цікаво, що користувачі можуть монетизувати свої земельні ділянки, створюючи квести, проводячи концерти чи модні покази на придбаних земельних ділянках.
За матеріалами:
noworries
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