ТОП-5 простих порад для економії пального — Finance.ua

ТОП-5 простих порад для економії пального Вчора 09:02 — Технології&Авто

Так вже влаштовано цей світ: ціни на бензин, дизель та автогаз зростають швидше, ніж прибутки більшості автомобілістів. Але є й інші причини вжити заходів для зниження витрати палива вашою машиною.

Перш ніж узагальнити інформацію від автомобільних інженерів та досвід бувалих автовласників, нагадаємо читачам, що будь-якому отриманню грошей обов’язково передує розставання з певною сумою. Як і при будь-якому іншому інвестуванні, вкладення коштів та часу у справу підвищення економічності машини є ризиком. Але при грамотному підході успіх майже гарантовано.

Усунути технічні негаразди

Заводські характеристики автомобіля — у тому числі і витрата пального — дійсні не лише для нової машини. Немолодий автомобіль теж може бути економічним, але за умови, що в ньому справні принаймні основні агрегати. В першу чергу зверніть увагу на таке:

Паливна система двигуна. Що в дизеля, що в бензинового мотора форсунки мають бути чистими і з штатно працюючим запірним клапаном. Інакше пальне буде розпилюватись неправильно, через що його згорання буде неефективним. Забрудненні розпилювачі можна промити, дизельні форсунки часто піддаються ремонту, а бензинові не такі дорогі і їх просто замінюють новими. Попутно слід перевірити, чи забезпечує паливний насос належний тиск у магістралі або рейці;

Система запалювання бензинового мотора. Котушки, свічки з дротами та наконечниками — все це доволі примхливі елементи, які нерідко стають причиною і перевитрати, і банальних збоїв у роботі. Свічки в принципі можна почистити, решту згаданих компонентів заміняють;

Гальма. Колісні гальмівні механізми, яким більше 3 — 5 років, через корозію та знос можуть «не відпускати» колодки, і одне чи кілька коліс завжди залишаються частково пригальмованими. Крім додаткових витрат потужності це призводить до псування дисків і колодок, а в найгіршому випадку може «скип'ятити» робочу рідину і призвести до відмови гальм;

Датчики. Нечаста, але дуже підступна причина високого апетиту двигуна. Буває, що через негаразди з якимось дрібним елементом паливної системи чи запалювання електроніка переводить двигун в такий собі усереднений режим роботи — для того, щоб водій міг хоч якось доїхати до місця ремонту. Але з тих чи інших причин проблема може залишитись непоміченою, і експлуатація триватиме аж до так званої комп’ютерної діагностики двигуна.

Все згадані технічні питання цілком можливо вирішити за один візит на СТО. Щоправда, слід зазначити, що при критичному зносі агрегата привести його до ладу буває або неможливо, або нерентабельно, і тут для власника важливо вчасно зрозуміти це і визначитися з подальшою стратегією.

Доречно також нагадати, що справні і налагоджені системи та вузли автомобіля — запорука того, що машина в цілому служитиме довше і не буде дошкуляти несподіваними відмовами у дорозі.

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