ТОП-5 ознак, що ваші акаунти зламали: як дізнатися і перемогти хакерів своїми силами — Finance.ua

ТОП-5 ознак, що ваші акаунти зламали: як дізнатися і перемогти хакерів своїми силами Сьогодні 16:07 — Фінтех і Картки

ТОП-5 ознак, що ваші акаунти зламали: як дізнатися і перемогти хакерів своїми силами

Підозрілі списання з рахунків, дивний контент у соцмережах і активність в облікових записах — привід занепокоїтися і терміново вжити заходів.

Кіберзлочинці можуть отримати доступ до вашої особистої інформації. «Хакер у білому капелюсі» Еш Шатріє з компанії F-Secure рекомендує користувачам здійснити кілька простих кроків, щоб перевірити, чи так це, пише NY Post.

Якщо ви помітили будь-яку підозрілу активність у вашому обліковому записі, слід зв’язатися зі службою кібербезпеки сервісу, скинути пароль і придумати надійніший.

«У деяких випадках ваш пристрій (наприклад, ПК) може бути заражений шкідливим ПЗ, що викрадає інформацію, і в цьому разі важливо запустити антивірусне сканування комп’ютера», — каже експерт із кібербезпеки.

За словами Шатріє, за будь-якої підозри на злом або просто для перевірки безпеки інформації, слід звернути увагу на таке: якщо у стрічці соцмереж з’являється невластивий вашим смакам контент, значить, хтось інший користувався обліковим записом, і алгоритми видають контент на інші теми, тексти іноземними мовами, якими ви не володієте тощо.

«Алгоритми соціальних мереж адаптуються до ваших вподобань, і несподівані зміни можуть означати несанкціоноване управління акаунтом», — додав він.

Дрібні транзакції теж можуть стати тривожним дзвіночком. Звіряйте інформацію з виписки з рахунку з тими товарами, які ви реально придбали. Якщо будуть розбіжності, то, найімовірніше, хтось сторонній користувався вашими грошима.

«Регулярно перевіряйте виписки за банківськими рахунками або кредитними картками на предмет несанкціонованих транзакцій. Хакери можуть ініціювати невеликі транзакції як перевірку, перш ніж вкрасти всі ваші заощадження», — пояснив хакер.

Він закликав бути пильними і, навіть якщо суми здаються вам незначними, все одно повідомляйте у свій банк про будь-які підозрілі транзакції. Зв’яжіться з оператором і негайно заблокуйте картку.

Якщо ви бачите електронні листи або інші повідомлення у своїх облікових записах, але не отримуєте звичайних сповіщень, це може означати, що ці сповіщення надсилаються кудись іще. Це може бути ознакою того, що хакери перенаправляють або приховують електронні листи з вашої поштової скриньки. У такому разі слід перевірити налаштування папки «Вхідні» і переконатися, чи прописані там адреси, за якими перенаправляються листи, і чи знаєте ви їх.

«Регулярно перевіряйте журнали активності, що надаються службами, для відстеження тимчасових міток входу та IP-адрес», — рекомендує фахівець. — «Наприклад, Gmail сигналізує про активність із невластивих локацій за допомогою жовтого банера внизу».

Якщо ваш обліковий запис було заблоковано, і ви не знаєте, чому, і не отримували сповіщень від відповідних сервісів, причиною може бути злам. Негайно зв’яжіться з постачальниками послуг для розслідування і вирішення проблеми.

«Перевірте свої активні сеанси і список пристроїв для входу в систему, і якщо щось здасться підозрілим, відкличте доступ, змініть пароль і переконайтеся, що багатофакторна автентифікація налаштована і працює правильно», — резюмував Еш Шатріє.

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