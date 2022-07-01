Топ-5 областей за кількістю проданих земельних ділянок (інфографіка) — Finance.ua

Топ-5 областей за кількістю проданих земельних ділянок (інфографіка) Вчора 14:00 — Аграрний ринок

З моменту запуску ринку землі в Україні середньозважена ціна 1 га земель для товарного с/г виробництва становить 33 105 грн.

За цей період було здійснено 39 455 операцій купівлі-продажу земельних ділянок для товарного с/г виробництва (паї) загальною площею 140 323 га.

За 6 тижнів до війни площа проданих ділянок складала 32 893,51 га, а кількість операцій — 9 542, середня ціна — 33 170 грн за 1 га. А вже за 6 тижнів під час війни (19 травня — 25 червня) відповідно — 2 895,29 га, операцій з землею — 1 111 та 35 032 грн ціна за 1 га.

В порівнянні до 24 лютого та після кількість операцій скоротилась майже в 9 разів, а середня ціна за 1 га по країні зросла на 6% або 1 862 грн.

Топ-5 областей за кількістю проданих земельних ділянок під час широкомасштабного вторгнення:

Вінницька: 113 — операцій, площа — 282,90 га, середня ціна — 25 530 грн.

Тернопільська: 103 — операцій, площа — 211,39 га, середня ціна — 37 444 грн.

Кіровоградська: 96 — операцій, площа — 450,80 га, середня ціна — 39 697 грн.

Хмельницька: 87 — операцій, площа — 191,39 га, середня ціна — 39 246 грн.

Житомирська: 84 — операцій, площа — 187,32 га, середня ціна — 31 113 грн.

До війни найбільше операцій купівлі-продажу земельних ділянок було в Харківській та Сумській областях, які знаходяться в зоні активних бойових дій.

Топ-10 найдорожчих об’єктів купівлі-продажу

Львівська область — 5 035 000 грн, площа — 0,94.

Київська область — 2 949 100 грн, площа — 1,95 га.

Київська область — 2 531 094 грн, площа — 1,70 га.

Київська область — 2 491 000 грн, площа — 2,30 га.

Київська область — 2 457 000 грн, площа — 1,43 га.

Харківська область — 2 154 896 грн, площа — 36,69 га.

Київська область — 1 956 752 грн, площа — 1,10 га.

Київська область — 1 956 395 грн, площа — 1,10 га.

Київська область — 1 910 106 грн, площа — 1,32 га.

Київська область — 1 907 814 грн, площа — 1,19 га.

Топ-5 областей за кількістю проданих земельних ділянок за 6 тижнів до 24 лютого 2022:

Харківська: кількість операцій — 1 343, площа — га, середня ціна — 35 719

Сумська: кількість операцій — 1 305, площа — 2 437,07 га, середня ціна — 30 314 грн.

Хмельницька: кількість операцій — 648, площа — 1 396,21 га, середня ціна — 30 551

Дніпропетровська: кількість операцій — 646, площа — 3 543,82 га, середня ціна — 31 887 грн.

Вінницька: кількість операцій — 584, площа — 1 454,44 га, середня ціна — 35 499 грн

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