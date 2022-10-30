ТОП-5 нових китайських легковиків, що купують українці (інфографіка) — Finance.ua

ТОП-5 нових китайських легковиків, що купують українці (інфографіка) Вчора 19:52 — Технології&Авто

За перші три квартали 2022 року в Україні було зареєстровано майже 3,1 тис. нових легкових авто, імпортованих з Китаю.

Про це пише «Укравтопром».

Отже частка авто з КНР охопила 11% українського ринку нових легковиків. За аналогічний період минулого року цей показник становив лише 6%.

Перше місце замає Сhery Tiggo 4, на другому — Haval H6, трет є місце посів Chery Tiggo 2 Pro.

Довідка Finance.ua:

Регіони України, в яких купують найбільше нових авто. За три квартали 2022 року в Україні було реалізовано 27,8 тис. нових легкових автомобілів.Найбільший попит на нові машини за цей період спостерігався на ринку столиці. З січня по вересень кияни придбали та зареєстрували майже 8,5 тис. нових автівок.

На другомумісці Дніпропетровщина, де було реалізовано 2,3 тис. нових автомобілів.Третій результат продемонструвала Київська область, парк якої поповнили 2,1 тис. нових авто.



До речі, на Finance.ua ми допомагаємо людям оформлювати Зелену картку швидко та зручно. Усе, що вам потрібно — доступ до інтернету.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.