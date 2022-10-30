ТОП-5 нових китайських легковиків, що купують українці (інфографіка) — Finance.ua
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ТОП-5 нових китайських легковиків, що купують українці (інфографіка)

Технології&Авто
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За перші три квартали 2022 року в Україні було зареєстровано майже 3,1 тис. нових легкових авто, імпортованих з Китаю.
Про це пише «Укравтопром».
Отже частка авто з КНР охопила 11% українського ринку нових легковиків. За аналогічний період минулого року цей показник становив лише 6%.
Перше місце замає Сhery Tiggo 4, на другому — Haval H6, трет є місце посів Chery Tiggo 2 Pro.
ТОП-5 нових китайських легковиків, що купують українці (інфографіка)

Довідка Finance.ua:

  • Регіони України, в яких купують найбільше нових авто. За три квартали 2022 року в Україні було реалізовано 27,8 тис. нових легкових автомобілів.Найбільший попит на нові машини за цей період спостерігався на ринку столиці. З січня по вересень кияни придбали та зареєстрували майже 8,5 тис. нових автівок.
  • На другомумісці Дніпропетровщина, де було реалізовано 2,3 тис. нових автомобілів.Третій результат продемонструвала Київська область, парк якої поповнили 2,1 тис. нових авто.
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За матеріалами:
Finance.ua
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