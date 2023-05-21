Топ-5 найкращих смартфонів, дешевших за 150 доларів — Finance.ua

Топ-5 найкращих смартфонів, дешевших за 150 доларів Сьогодні 22:12 — Фондовий ринок

Топ-5 найкращих смартфонів, дешевших за 150 доларів

Ви перебуваєте в пошуках доступного смартфона, але щоб він ще й не був зовсім вже «ущербним»? Тоді цей список, який підготував Gizchina, для вас. Вони вибрали п’ять найкращих смартфонів, доступних нині за ціною менше 150 доларів.

Перший — Poco M 5 , досить потужний пристрій, оснащений чипсетом MediaTek Helio G95, 4 ГБ оперативної пам’яті та 64 ГБ для зберігання даних. Його 6,58-дюймовий РК-дисплей забезпечує роздільну здатність Full HD+. Є 50-Мп основна і 5-Мп селфі-камера. Смартфон може похвалитися акумулятором ємністю 5000 мАг з підтримкою швидкої зарядки, можливостями NFC і 3,5-мм аудіороз'ємом.

Ще один чудовий вибір — Ulefone Note 16 Pro, який вирізняється дизайном у дусі iPhone і непоганим апаратним забезпеченням. Чипсет Unisoc Tiger T606, 8 ГБ оперативної пам’яті та накопичувач на 128 ГБ. 6,52-дюймовий HD+ дисплей і основна камера з роздільною здатністю 50 Мп також не залишать вас розчарованими. Ulefone Note 16 Pro оснащений ємним акумулятором на 4400 мАг, підтримує 10-ватну зарядку і має 3,5-мм аудіороз'єм.

Для тих, хто вже звик до екосистеми Xiaomi, Redmi 12C — теж хороший варіант. Він оснащений чипсетом MediaTek Helio G85, 4 ГБ оперативної пам’яті і 64 ГБ для зберігання даних, 6,71-дюймовим дисплеєм HD+, а також 50-Мп основною камерою. Акумулятор тут на 5000 мАг, є також 3,5-мм аудіороз'єм і сканер відбитків пальців.

Далі представлений нещодавно випущений Doogee N50, оснащений чипсетом Unisoc Tiger T606, 8 ГБ оперативної пам’яті та 128 ГБ для зберігання даних. Його 6,52-дюймовий дисплей HD+ забезпечує чітке зображення, а основна камера з роздільною здатністю 50 Мп робить непогані фотографії. Doogee N50 оснащений акумулятором ємністю 4200 мАг з підтримкою швидкої зарядки і 3,5-мм аудіороз'ємом.

OnePlus з її Nord N20 SE теж не залишили осторонь. Бюджетник має процесор MediaTek Helio G35, 4 ГБ оперативної пам’яті та 64 ГБ основної пам’яті, 56-дюймовий IPS-дисплей і 50-Мп основну камеру. OnePlus Nord N20 SE оснащений великою батареєю ємністю 5000 мАг з можливістю швидкої зарядки і 3,5-мм аудіороз'ємом.

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itechua За матеріалами:

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