Топ-5 надійних нових автомобілів (інфографіка) — Finance.ua
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Топ-5 надійних нових автомобілів (інфографіка)

Технології&Авто
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Експерти Consumer Reports опублікували підсумки чергового щорічного опитування автомобілістів щодо надійності їх автомобілів. В результаті було складено рейтинг найбільш надійних нових авто на ринку.
Щороку видання Consumer Reports опитує своїх автовласників які проблеми вони мали зі своїми авто за попередні 12 місяців. Цього разу експерти зібрали дані про понад 300 тис. авто 2000–2022 модельного року (з кількома представленими моделями 2023 року), які стосуються 17 проблемних питань, включаючи двигун, трансмісію, електроніку тощо.
Топ-5 надійних нових автомобілів (інфографіка)
Що стосується антирейтингу, то найненадійнішими експерти назвали Lincoln Aviator, Hyundai Kona Electric, а також гібридну версію пікапа Ford F-150.

Довідка Finance.ua:

  • українці можуть їздити на авто з українськими номерами на території Європейського союзу протягом пів року, якщо вони не просять тимчасового прихистку;
  • якщо біженці отримують тимчасовий захист в ЄС, їм дозволяється їздити на автомобілі на українській реєстрації протягом усього терміну дії статусу тимчасового захисту. Але коли цей період завершиться, авто потрібно або розмитнити, або продати.
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За матеріалами:
MMR
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