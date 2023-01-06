Топ-5 мільярдерів, які втратили найбільше грошей через криптокрах 2022 року — Finance.ua
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Топ-5 мільярдерів, які втратили найбільше грошей через криптокрах 2022 року

Криптовалюта
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Топ-5 мільярдерів, які втратили найбільше грошей через криптокрах 2022 року
Топ-5 мільярдерів, які втратили найбільше грошей через криптокрах 2022 року
Після трильйонного крипторинку 2022 рік став фінансово складним роком для криптовалютних мільярдерів. Постраждалі інвестори подали численні судові позови, вимагаючи відшкодування збитків.
Знамениті криптомільярдери разом зазнали загальних збитків у розмірі 112,7 мільярда доларів лише за один рік.
Statista визначила п’ять найвідоміших імен у секторі криптовалют разом із їхніми загальними чистими збитками, згідно з висновками Statista станом на 1 грудня 2022 року.

5 мільярдерів, які втратили найбільше грошей через крах крипторинку у 2022:

  • засновник і генеральний директор Binance Чанпен Чжао (CZ) став криптомільярдером, який зазнав найбільших чистих збитків після криптокризи 2022 року, а чистий капітал впав на 82 мільярди доларів.
  • наступну сходинку після Чжао посів засновник і колишній генеральний директор FTX Сем Бенкман-Фрід, який, як повідомляється, втратив 23 мільярди доларів лише за три тижні до свого арешту за звинуваченням у змові та шахрайстві наприкінці 2022 року;
  • далі розташувався генеральний директор Coinbase Брайан Армстронг зі збитком у $4,7 млрд.
  • четверте місце утримує співзасновник FTX Гері Ван із результатом $1,7 млрд;
  • замикає п’ятірку фундатор компанії Ripple Кріс Ларсен. За 2022 рік підприємець втратив близько $1,3 млрд.
Топ-5 мільярдерів, які втратили найбільше грошей через криптокрах 2022 року
Важливо зазначити, що та сама п’ятірка криптолідерів, які втратили найбільше грошей у 2022 році, входили до п’ятірки найбагатших людей у ​​криптовалюті до обвалу ринку.
Цікаво, що з нинішнім статком у 14,6 мільярда доларів Чжао є найбагатшою людиною в індустрії криптовалют. Минулого року повідомлялося, що його статки становили 96,5 мільярдів доларів.
За матеріалами:
coinphony.com
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