Топ-5 гарячих вакансій у містах України — Finance.ua

Зараз для багатьох українців потреба заробляти є однією з пріоритетних. Також безперебійна робота підприємств дуже важлива для економіки нашої країни. Тому work.ua підготував добірку гарячих вакансій у різних містах.
Київ
Продавці-консультанти
Вакансія продавця-консультанта зʼявилася в магазині мережі «Еко-Лавка» в Києві. На цій посаді треба буде займатися прийманням та викладанням товару, відпускати продукти покупцям. За потреби роботодавець проведе навчання та супровід новачка. Зарплату видаватимуть після кожної зміни.
Продавців-консультантів зоотоварів шукають для роботи в київських магазинах за адресами: Героїв Сталінграду, 6 та Антоновича, 50 («МегаМаркет»). На роботі треба буде займатися обслуговуванням покупців фірмових магазинів «ЕлітЗоо», а також піклуватися про тварин — рибок, гризунів, пташок та маленьких рептилій.
Провізори, фармацевти, медичні консультанти
Великий набір провізорів, фармацевтів, медичних консультантів зараз проводить мережа аптек «Біла ромашка». Для працевлаштування потрібні профільна освіта та пакет документів (детальніше у вакансіях). Спеціалісти потрібні в різних районах столиці — шукайте найбільш підхожу саме вам.
Львів та область
Інспектор відділу кадрів
Складський комплекс мережі магазинів «EVA» запрошує на роботу інспектора з відділу кадрів з вищою освітою та відповідним досвідом. До обовʼязків на посаді входять: кадрове адміністрування, ведення особових справ та реєстру трудових книжок, всієї кадрової документації, робота з базою 1С.8 тощо. Крім іншого, роботодавець обіцяє безкоштовний довіз на роботу.
Старший касир відділення банку
«Райффайзен Банку» потрібен старший касир відділення банку у Львові. Шукають людину з досвідом роботи від 1 року та вільним володінням державною мовою.
Фахівець буде здійснювати касові операції з готівковими коштами та цінностями: платежі, валютообмінні операції, грошові перекази, погашення кредитів та інше. Також його буде залучено у проєктах зростання бізнесу, процесі відкриття/закриття операційного дня.
Серед додаткових переваг роботодавець називає корпоративне навчання, участь у заходах та соціальних ініціативах компанії, медичне страхування, 28 днів оплачуваної відпустки.
Водій навантажувача, вантажник, акумуляторник
Компанії «Логістик Юніон» для роботи в селі Муроване Львівської області потрібні:
Водій навантажувача. Потрібні: досвід роботи на навантажувачі-штабелері від 6 місяців, наявність чинного посвідчення державного зразка на навантажувач. Роботодавець обіцяє: високу, своєчасну оплату, премії, повний соцпакет, позмінний графік роботи, доставку на та з роботи службовим транспортом, безкоштовні обіди.
Вантажник. Потрібно буде обмотувати піддони з готовою продукцією стретчем та підтримувати робочу зону в порядку. Серед переваг роботи, крім обідів та можливості діставатися на роботу службовим транспортом, — виплата зарплати 2 рази на місяць, премії, додаткова доплата за стаж.
Акумуляторник для виявлення, попередження несправностей акумуляторів і батарей, ремонту у зарядних агрегатів, підтримання порядку в приміщенні зарядно-акумуляторної. Переваги роботи — конкурентна зарплата з виплатою двічі на місяць+премії, позмінний графік роботи, можливість підвозу на роботу корпоративним транспортом та інше.
Дніпро та область
Бухгалтер із заробітної плати
Мʼясопереробна фабрика «Алан» шукає у Дніпрі бухгалтера із заробітної плати. Спеціаліст з вищою економічною освітою та відповідним досвідом роботи й компʼютерними навичками буде:
розраховувати зарплати співробітникам;
вести табелі, нарахування податків із зарплати;
займатися нормуванням з виробітку тощо.
Серед «плюшок» роботи — графік понеділок-п’ятниця, з 8:00 до 16:00; безкоштовні харчування та трансфер до місця роботи; щомісячний бонус у вигляді ковбасних виробів; гідна оплата праці; можливість карʼєрного зростання.
Продавець
Мережа «Аврора» розмістила на Work.ua вакансію продавця магазину в Інгульці — районі міста Кривий Ріг. Щоб претендувати на роботу, потрібно вправно працювати на ПК, мати досвід роботи в торгівлі. Викладати товари, проводити їхній продаж, консультувати покупців, стежити за порядком в магазині та збереженням матеріальних цінностей.
Водій навантажувача, річтрака
Уже знайомій нам компанії «Логістик Юніон» водій навантажувача, річтрака (штабелера) потрібен і в Дніпрі. Вимоги такі самі, як і у Львівській області — досвід роботи від пів року, посвідчення водія навантажувача. Обов’язки — переміщувати піддони в середині складу на штабелері, здійснювати первинний технічний огляд штабелера, замінювати акумуляторну батарею.
Роботодавець обіцяє конкурентну оплату двічі на місяць (оклад + премії), додаткову доплату за стаж. А також харчування за спеціальними цінами для співробітників, можливість безкоштовної доставки транспортом компанії.
Місце роботи знаходиться в районі «Золотих ключів», навпроти МЕТРО (Лівий берег).
Хмельницький та Луцьк
Швачки
Вирішили обʼєднати два міста в одному підзаголовку, бо в обидва потрібні швачки.
У Хмельницькому шукають швачку, яку обіцяють забезпечити роботою на увесь наступний рік. Вказують зарплату 10 000-20 000 грн, виплачуватимуть двічі на місяць. Також за необхідності роботодавець допоможе опанувати професію, забезпечить житлом.
У Луцьку компанія Vadrus шукає швачок шкіряного взуття. Фахівчині займатимуться пошиттям верху взуття. У вакансії вказано зарплату 16 000 грн, та вона залежить від виробітку.
Полтавська область
Машиніст тепловозу
Агропромисловий холдинг «Астарта-Київ» має гарячу вакансію машиніста тепловоза для шукачів із відповідною освітою та досвідом. Працювати потрібно буде в місті Глобине, іногородніх фахівців роботодавець забезпечить житлом. Також компанія обіцяє харчування та довіз працівників на роботу/з роботи.