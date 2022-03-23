Топ-5 гарячих вакансій у містах України — Finance.ua

Топ-5 гарячих вакансій у містах України

Вчора 17:40 — Особисті фінанси

Зараз для багатьох українців потреба заробляти є однією з пріоритетних. Також безперебійна робота підприємств дуже важлива для економіки нашої країни. Тому work.ua підготував добірку гарячих вакансій у різних містах.

Київ

Продавці-консультанти

Вакансія продавця-консультанта зʼявилася в магазині мережі «Еко-Лавка» в Києві. На цій посаді треба буде займатися прийманням та викладанням товару, відпускати продукти покупцям. За потреби роботодавець проведе навчання та супровід новачка. Зарплату видаватимуть після кожної зміни.

Продавців-консультантів зоотоварів шукають для роботи в київських магазинах за адресами: Героїв Сталінграду, 6 та Антоновича, 50 («МегаМаркет»). На роботі треба буде займатися обслуговуванням покупців фірмових магазинів «ЕлітЗоо», а також піклуватися про тварин — рибок, гризунів, пташок та маленьких рептилій.

Провізори, фармацевти, медичні консультанти

Великий набір провізорів, фармацевтів, медичних консультантів зараз проводить мережа аптек «Біла ромашка». Для працевлаштування потрібні профільна освіта та пакет документів (детальніше у вакансіях). Спеціалісти потрібні в різних районах столиці — шукайте найбільш підхожу саме вам.

Львів та область

Інспектор відділу кадрів

Складський комплекс мережі магазинів «EVA» запрошує на роботу інспектора з відділу кадрів з вищою освітою та відповідним досвідом. До обовʼязків на посаді входять: кадрове адміністрування, ведення особових справ та реєстру трудових книжок, всієї кадрової документації, робота з базою 1С.8 тощо. Крім іншого, роботодавець обіцяє безкоштовний довіз на роботу.

Старший касир відділення банку

«Райффайзен Банку» потрібен старший касир відділення банку у Львові. Шукають людину з досвідом роботи від 1 року та вільним володінням державною мовою.

Фахівець буде здійснювати касові операції з готівковими коштами та цінностями: платежі, валютообмінні операції, грошові перекази, погашення кредитів та інше. Також його буде залучено у проєктах зростання бізнесу, процесі відкриття/закриття операційного дня.

Серед додаткових переваг роботодавець називає корпоративне навчання, участь у заходах та соціальних ініціативах компанії, медичне страхування, 28 днів оплачуваної відпустки.

Водій навантажувача, вантажник, акумуляторник

Компанії «Логістик Юніон» для роботи в селі Муроване Львівської області потрібні:

Водій навантажувача. Потрібні: досвід роботи на навантажувачі-штабелері від 6 місяців, наявність чинного посвідчення державного зразка на навантажувач. Роботодавець обіцяє: високу, своєчасну оплату, премії, повний соцпакет, позмінний графік роботи, доставку на та з роботи службовим транспортом, безкоштовні обіди.

Вантажник. Потрібно буде обмотувати піддони з готовою продукцією стретчем та підтримувати робочу зону в порядку. Серед переваг роботи, крім обідів та можливості діставатися на роботу службовим транспортом, — виплата зарплати 2 рази на місяць, премії, додаткова доплата за стаж.

Акумуляторник для виявлення, попередження несправностей акумуляторів і батарей, ремонту у зарядних агрегатів, підтримання порядку в приміщенні зарядно-акумуляторної. Переваги роботи — конкурентна зарплата з виплатою двічі на місяць+премії, позмінний графік роботи, можливість підвозу на роботу корпоративним транспортом та інше.

Дніпро та область

Бухгалтер із заробітної плати

Мʼясопереробна фабрика «Алан» шукає у Дніпрі бухгалтера із заробітної плати . Спеціаліст з вищою економічною освітою та відповідним досвідом роботи й компʼютерними навичками буде:

розраховувати зарплати співробітникам;

вести табелі, нарахування податків із зарплати;

займатися нормуванням з виробітку тощо.

Серед «плюшок» роботи — графік понеділок-п’ятниця, з 8:00 до 16:00; безкоштовні харчування та трансфер до місця роботи; щомісячний бонус у вигляді ковбасних виробів; гідна оплата праці; можливість карʼєрного зростання.

Продавець

Мережа «Аврора» розмістила на Work.ua вакансію продавця магазину в Інгульці — районі міста Кривий Ріг. Щоб претендувати на роботу, потрібно вправно працювати на ПК, мати досвід роботи в торгівлі. Викладати товари, проводити їхній продаж, консультувати покупців, стежити за порядком в магазині та збереженням матеріальних цінностей.

Водій навантажувача, річтрака

Уже знайомій нам компанії «Логістик Юніон» водій навантажувача, річтрака (штабелера) потрібен і в Дніпрі. Вимоги такі самі, як і у Львівській області — досвід роботи від пів року, посвідчення водія навантажувача. Обов’язки — переміщувати піддони в середині складу на штабелері, здійснювати первинний технічний огляд штабелера, замінювати акумуляторну батарею.

Роботодавець обіцяє конкурентну оплату двічі на місяць (оклад + премії), додаткову доплату за стаж. А також харчування за спеціальними цінами для співробітників, можливість безкоштовної доставки транспортом компанії.

Місце роботи знаходиться в районі «Золотих ключів», навпроти МЕТРО (Лівий берег).

Хмельницький та Луцьк

Швачки

Вирішили обʼєднати два міста в одному підзаголовку, бо в обидва потрібні швачки.

У Хмельницькому шукають швачку , яку обіцяють забезпечити роботою на увесь наступний рік. Вказують зарплату 10 000-20 000 грн, виплачуватимуть двічі на місяць. Також за необхідності роботодавець допоможе опанувати професію, забезпечить житлом.

У Луцьку компанія Vadrus шукає швачок шкіряного взуття . Фахівчині займатимуться пошиттям верху взуття. У вакансії вказано зарплату 16 000 грн, та вона залежить від виробітку.

Полтавська область

Машиніст тепловозу

Агропромисловий холдинг «Астарта-Київ» має гарячу вакансію машиніста тепловоза для шукачів із відповідною освітою та досвідом. Працювати потрібно буде в місті Глобине, іногородніх фахівців роботодавець забезпечить житлом. Також компанія обіцяє харчування та довіз працівників на роботу/з роботи.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.