Топ 5 фінансових донорів для України у 2023 році — Finance.ua

Топ 5 фінансових донорів для України у 2023 році Сьогодні 20:01 — Казна та Політика

Топ 5 фінансових донорів для України у 2023 році

Від початку війни західні союзники та партнери намагаються допомогти Україні військовою технікою, однак для виживання країни також важлива фінансова підтримка.

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив про п’ять країн, які надали найбільше фінансової допомоги Україні у 2023 році.

Станом на кінець квітня рейтинг очолює Європейський Союз, який надав 6,5 млрд доларів фінансової допомоги для України.

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На другому місці розташувались Сполучені Штати — 3,5 млрд доларів.

Трійку лідерів замикає Міжнародний валютний фонд — 2,7 млрд доларів.

Канада надала Україні 1,7 млрд доларів, а Велика Британія — 498 млрд доларів.

Загалом міжнародна фінансова підтримка для України вже перевищила позначку у 15 млрд доларів.

Наразі відомо, що Євросоюз планує протягом року виділити Україні загальну суму у розмірі 18 млрд євро, кожного місяця по 1,5 млрд євро. А США заклали у свій бюджет економічну та бюджетну допомогу на суму 13,37 млрд доларів.

Довідка Finance.ua:

Мінфін США раніше заявляв, що коштів від Європейського Союзу, США та інших міжнародних донорів достатньо для забезпечення потреб України до кінця року;

25 квітня Європейський Союз надав Україні сьогодні ще 1,5 млрд євро з пакету макрофінансової допомоги;

Україна розраховує отримати до кінця року понад 40 мільярдів доларів фінансової допомоги.



Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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