ТОП-3 зміни на ринку нерухомості у 2023 році — Finance.ua

ТОП-3 зміни на ринку нерухомості у 2023 році Сьогодні 16:03 — Нерухомість

ТОП-3 зміни на ринку нерухомості у 2023 році

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну ринок нерухомості зазнав чималих змін, які також продовжаться й у 2023 році. Зараз спрогнозувати ситуацію на наступний рік вкрай складно. Адже все буде залежати від певних перемог на фронті й від того, як буде розвиватися ситуація.

Експертка ринку нерухомості Вікторія Берещак розповіла про те, що буде з ринком нерухомості у 2023 році.

"Якщо ми беремо за основу той факт, що Україна має певні досягнення на фронті чи перемагає у війні, то на нас чекатиме поступове відновлення купівельної спроможності.

Говорити про те, що ми вийдемо на обсяги 2021 року — зарано. Варто розуміти, що через збільшення курсу долара буде здорожчення матеріалів. Також важливий другий фактор — падіння доходів українців. Тому говорити про ті обсяги, які були у 2021, не варто. Але враховуючи навіть всі ці фактори, відновлення на наступний рік прогнозовано десь в межах 30-40%", — говорить експертка.

Здорожчання собівартості

Воно буде на наступний рік не меншим за 45% у річному вимірі. Це середньозважене по ринку. А от окремі категорії, наприклад, бетон, керамоблок, основні матеріали, які використовують для зовнішніх стін, а також паливні матеріали на техніку, то вони будуть дорожчати в межах від 50 до 70%, враховуючи:

гіперінфляцію — курсові коливання;

втрату виробничих потужностей, а також нові логістичні ланцюжки через війну;

нестачу кваліфікованих працівників.

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Наразі дуже бракує хороших електриків, монолітників, крановиків. Значний дефіцит робочої сили на ринку. Така нестача повʼязана з війною, адже більшість людей пішли захищати Україну, — додає Вікторія Берещак.

Всі вищезазначені критерії впливають на те, що собівартість не зменшуватиметься, а тому і ціна за квадратний метр буде лише рости.

Компанії не витримують сучасних реалій

В Україні однозначно буде переформатування ринку нерухомості, стверджує експертка. Це означає, що певні компанії просто підуть, бо не витримують сучасних реалій. А от нові компанії, які вже нарощують свої темпи та виконують всі зобовʼязання, будуть у виграшному становищі.

Вподобання людей змінюються

Увага людей буде прикута у 2023 році до кількох форматів нерухомості. Передусім це будуть поліфункціональні комплекси, де буде все необхідне для життя. На території знаходитиметься різноманітний мікс інфраструктури:

комерційної;

побутової;

соціальної;

спортивної;

рекреаційної.

Другий комплекс — заміські екокластери з рекреаційним потенціалом та багатофункціональною інфраструктурою. Це буде за містом, комфортно, безпечно, де все необхідне під рукою.

«Тобто з території взятий весь максимум, адже там буде вся необхідна інфраструктура. Однак якісь „функції“ також може покривати й інфраструктура району. Але до неї людина може дійти пішки», — говорить Вікторія Берещак.

Всі вищезазначені критерії є основними, які точно будуть продовжуватися у 2023 році. А от решта змін на ринку нерухомості буде залежати лише від успіхів Україні на фронті.

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