Топ-3 світових компанії з найвищими зарплатами — Finance.ua

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Топ-3 світових компанії з найвищими зарплатами

Фондовий ринок
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Топ-3 світових компанії з найвищими зарплатами
Топ-3 світових компанії з найвищими зарплатами
Meta та Alphabet, материнська компанія Google, мали найбільші зарплати у 2022 році, попри масові звільнення працівників.
Про це повідомляє Wall Street Journal.

Середня зарплата працівників компаній

Meta посіла друге місце серед публічних компаній з медіанною зарплатою співробітників у майже $300 тис., тим часом як Alphabet на третьому місці з медіаною в $280 тис. Розмір зарплат у Google раніше виводив компанію на перше місце.
Перше місце у рейтингу посіла Vici Properties, яка є інвестиційним фондом у нерухомість і володіє безліччю казино. Середня зарплата 22 співробітників компанії становить $415 тис.

Зарплата СЕО компаній

Гендиректор Alphabet Сундар Пічаї у 2022 році отримав найвищу зарплату в розмірі $226 млн, що у 808 разів більше, ніж середня зарплата у компанії.
Марк Цукерберг, СЕО Meta, отримав $28 млн доходу, що в 91 раз більше за середню зарплату.
Гендиректор Vici Properties Едвард Пітоняк отримав майже $11,6 млн, що у 28 разів більше за середню зарплату у найбільш високооплачуваній компанії.

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За матеріалами:
speka.media
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