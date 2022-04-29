ТОП-3 способи, як дізнатися чому в оселі зникло світло та коли його повернуть — Finance.ua
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ТОП-3 способи, як дізнатися чому в оселі зникло світло та коли його повернуть

Вчора 12:20Енергетика
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Існує три способи, як за допомогою телефону та інтернету повідомити про проблеми з електрикою або отримати інформацію про термін відновлення електропостачання.
Про це ДТЕК Київські електромережі повідомили Finance.ua.
Сервіси допоможуть клієнтам швидко повернути в домівку світло та бути в курсі причин її відсутності.
У клієнтів залишається великий вибір інших способів комунікації з компанією щодо електропостачання. Зокрема це:
  • чат-бот у Viber або Telegram, де можна повідомити про відсутність електропостачання та дізнатися про терміни повернення світла в оселі;
  • сторінка ДТЕК Київські електромережі у Facebook. Тут можна відправити у приватні повідомлення запит щодо відсутності струму та отримати необхідну підтримку;
  • телефонний зв’язок. Зателефонувавши за номерами +38 (044) 202 1588, +38 (067) 210 1588, +38 (050) 210 1588, +38 (073) 202 1588, клієнти мають можливість залишити заявку та довідатися інформацію щодо проблем з електропостачанням.
Перед тим як повідомити про проблему з електропостачанням, клієнту спочатку слід самостійно з’ясувати де саме зникла електрика.
Якщо лише в окремій квартирі або у приватному будинку, то це зона відповідальності їх власника.
Якщо у частині квартир багатоповерхівки, тоді слід звертатися до обслуговуючої компанії (ОСББ, керуюча компанія тощо) — обслуговування та ремонт внутрішньобудинкових мереж відноситься до їхньої зони відповідальності.
Коли електропостачання зникло в усій багатоповерхівці, у декількох будинках або в цілому районі, то його відновленням займатиметься ДТЕК Київські електромережі.
Саме оператор системи розподілу відповідає за електрозабезпечення будинків клієнтів. На місце аварії одразу виїдуть фахівці компанії, з’ясують причини знеструмлення та у найкоротші терміни відновлять електропостачання будинків або допоможуть це зробити обслуговуючим компаніям, якщо проблеми виявляться саме на їх мережах
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За матеріалами: Finance.ua
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