ТОП-3 способи, як дізнатися чому в оселі зникло світло та коли його повернуть — Finance.ua

ТОП-3 способи, як дізнатися чому в оселі зникло світло та коли його повернуть

Вчора 12:20 — Енергетика

Існує три способи, як за допомогою телефону та інтернету повідомити про проблеми з електрикою або отримати інформацію про термін відновлення електропостачання.

Про це ДТЕК Київські електромережі повідомили Finance.ua.

Сервіси допоможуть клієнтам швидко повернути в домівку світло та бути в курсі причин її відсутності.

У клієнтів залишається великий вибір інших способів комунікації з компанією щодо електропостачання. Зокрема це:

чат-бот у Viber або Telegram, де можна повідомити про відсутність електропостачання та дізнатися про терміни повернення світла в оселі;

сторінка ДТЕК Київські електромережі у Facebook. Тут можна відправити у приватні повідомлення запит щодо відсутності струму та отримати необхідну підтримку;

телефонний зв’язок. Зателефонувавши за номерами +38 (044) 202 1588, +38 (067) 210 1588, +38 (050) 210 1588, +38 (073) 202 1588, клієнти мають можливість залишити заявку та довідатися інформацію щодо проблем з електропостачанням.

Перед тим як повідомити про проблему з електропостачанням, клієнту спочатку слід самостійно з’ясувати де саме зникла електрика.

Якщо лише в окремій квартирі або у приватному будинку, то це зона відповідальності їх власника.

Якщо у частині квартир багатоповерхівки, тоді слід звертатися до обслуговуючої компанії (ОСББ, керуюча компанія тощо) — обслуговування та ремонт внутрішньобудинкових мереж відноситься до їхньої зони відповідальності.

Коли електропостачання зникло в усій багатоповерхівці, у декількох будинках або в цілому районі, то його відновленням займатиметься ДТЕК Київські електромережі.

Саме оператор системи розподілу відповідає за електрозабезпечення будинків клієнтів. На місце аварії одразу виїдуть фахівці компанії, з’ясують причини знеструмлення та у найкоротші терміни відновлять електропостачання будинків або допоможуть це зробити обслуговуючим компаніям, якщо проблеми виявляться саме на їх мережах

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