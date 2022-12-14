ТОП-3 помилки, які збільшують витрату палива у вашому авто — Finance.ua

ТОП-3 помилки, які збільшують витрату палива у вашому авто Сьогодні 02:15 — Технології&Авто

Ціни на бензин стають дедалі вищими щодня. Але пересідати на автобуси теж не варіант, адже й проїзд дорожчає. А в деяких випадках автобуси не вихід, особливо взимку, та й у віддалених селищах. Тому питання економії постає перед автомобілістами постійно, пише u-news.com.ua.

Стиль водіння

Найпоширеніша помилка автомобілістів у тому, що чим швидше доїдеш, тим менше пального витратиш. Але тут все ж таки діє приказка «тише їдеш — далі будеш». Але не так тихіше, скільки акуратніше. Різкі старти та різкі гальмування, надто швидка їзда навантажують усі деталі автомобіля та негативно впливають на витрату бензину.

Тому найоптимальніший варіант — звичайний, середній рух, повільне гальмування, без різких рухів. Також до стилю керування можна віднести і середню швидкість.

Якщо говорити про місто, краще рухатися лише по 40-60 км/год. Якщо ми виїжджаємо на трасу, то краще вибирати 90 км/год. Але насправді багато залежить і від автомобіля. Деякі марки при швидкості 90 спалюють пального більше, інші при 100 менше.

Неправильний маршрут

В основному автомобілісти, які добре знають свою місцевість, рухаються за звичними напрямками багато років. Але час змінюється, будуються нові дороги, та й світлофорів та пробок стає більше. І мало хто замислюється над тим, щоб поїхати незнайомим маршрутом.

Але насправді навігатор реально може заощадити 1,5-2 літри на день навіть для тих, хто просто проїжджає звичними місцями. Начебто і відстань менша, але якщо ви стоїте в пробці годину і більше, особливо в зимовий час при ввімкненій пічці — ніякого сенсу тут немає. Об’їзні маршрути можуть стати виходом за економії бензину.

Довге прогрівання

Більшість автолюбителів сходяться на тому, що автомобіль у зимовий час необхідно прогрівати доти, доки не зникне спеціальний значок або не підніметься рівень. І добре, якщо на це витрачається 3-5 хвилин. Але багато хто заводить транспортний засіб 15-20 хвилин, прогріваючи його повністю, включаючи грубку, обігрів сидівок. А це знову 1-2 літри бензину. Тому необхідно ознайомитися з правилами експлуатації конкретного автомобіля, акумулятора, двигуна, необхідністю їхнього прогріву протягом певного часу. Адже для когось достатньо 3 хвилин, а хтось повинен грітися хвилин 10.

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