ТОП-3 доступних маловідомих європейські міста, які стають новими туристичними магнітами — Finance.ua

ТОП-3 доступних маловідомих європейські міста, які стають новими туристичними магнітами Сьогодні 16:19 — Світ

ТОП-3 доступних маловідомих європейські міста, які стають новими туристичними магнітами

Деякі європейські міста, які страждають від надмірного напливу туристів, прагнуть обмежити потоки відвідувачів. Тим часом менш відомі напрямки стають дедалі привабливішими для мандрівників, які шукають спокійніший і доступніший відпочинок.

Тревел-експерт Вінісіус Коста у своєму матеріалі для Travel Off Path назвав три поки що маловідомі міста в популярних країнах Європи, які приваблюють дедалі більше туристів.

Сен-Мало, Франція

Розташоване на узбережжі Бретані, найпівнічно-західнішого регіону Франції, це портове місто вже давно є популярним морським курортом серед французів.

Однак лише нещодавно воно почало набувати міжнародної популярності.

Читайте також Греція планує збільшити туристичні податки в 2025 році

Сен-Мало славиться своїм Старим містом, реконструйованим після того, як його зрівняли з землею під час Другої світової війни, і багатою середньовічною історією, а вітражі його романсько-готичного собору можуть з легкістю позмагатися з красою собору Паризької Богоматері. Також у Сен-Мало є довгий піщаний пляж Plage du Sillon.

А оскільки у 2024 році в Сен-Мало було відзначено падіння рівня туризму на 18%, на відміну від інших французьких напрямків, він готовий радо зустрічати туристів.

Салоніки, Греція

Друге за величиною місто країни — це стародавнє портове місто, що рясніє руїнами еллінської, римської, візантійської і навіть османської епох.

Його часто обходять стороною ті, хто вперше відвідує Грецію, зазвичай зупиняючись в Афінах на одну ніч, перш ніж вирушити прямісінько на Кікладські острови, але його безумовно не слід недооцінювати, особливо з огляду на той факт, що ставлення до туристів там набагато більш позитивне.

Читайте також 10 місць у світі, які гурманам варто відвідати у 2025 році

При цьому в Салоніках ціни набагато нижчі, ніж у грецькій столиці, що страждає від навали туристів, або на популярному острові Санторіні.

Ще один плюс — нова система метро, яка не тільки значно спрощує переміщення мегаполісом, а й дає змогу туристам глибше зануритися в багате минуле міста.

Вальядолід, Іспанія

Невеликий і спокійний Вальядолід потішить туристів безліччю середньовічних скарбів та величними королівськими палацами.

Поціновувачам історії варто обов’язково зазирнути до Будинку Сервантеса, де колись жив знаменитий автор «Дон Кіхота».

Крім того, саме тут свої останні роки провів Христофор Колумб, і більша частина його життя задокументована в місцевому музеї на його честь.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.