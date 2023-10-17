ТОП-20 найпопулярніших нових авто вересня в Україні — Finance.ua

ТОП-20 найпопулярніших нових авто вересня в Україні Сьогодні 21:02 — Особисті фінанси

ТОП-20 найпопулярніших нових авто вересня в Україні

Суто символічне сповільнення продажів нових легковиків у салонах українських дилерів (за підсумками вересня вони продали 5546 машин, — на 77 менше, ніж у рекордному за всіма статтями серпні) анітрохи не завадило ринку піднести, можливо, найбільший сюрприз останніх часів. Напевне ви не здивуєтесь, але найпопулярнішим новим легковиком в Україні наприкінці першого місяця осені виявився виготовлений у КНР електричний кросовер Volkswagen ID.4. Про це йдеться в огляді ринку від auto.ria.

Інші джерела стверджують, що лідером продажів дедалі лишається румунський Duster. І, в принципі, матимуть рацію: база даних Головного Сервісного центру МВС містить аж 407 записів про першу реєстрацію нових «Дастерів». Однак істотна частина цих кросоверів отримала позначку «Спеціальний», що свідчить про їхню належність до переобладнаних транспортних засобів спеціального призначення (наприклад, «патрульок» Нацполіції тощо), які експерти auto. ria до загальної маси нових авто на ринку традиційно не зараховують: на гаманці пересічних громадян вони не зазіхають, тож практичного інтересу для споживчого ринку не становлять.

Найпопулярніші моделі в Україні за підсумками продажів нових авто у вересні 2023 року (проти серпня)

1. Volkswagen ID.4: 337 нових авто (+66)

2. Toyota RAV4: 319 нових авто (+15)

3. Renault Duster: 248 нових авто (-94)

4. Mazda CX-5: 161 нових авто (+33)

5. Hyundai Tucson: 150 нових авто (+19)

6. Toyota Land Cruiser Prado: 144 нових авто (-6)

7. Skoda Octavia: 135 нових авто (+43)

8. Suzuki Vitara: 124 нових авто (+7)

9. BMW X5: 118 нових авто (+32)

10. Toyota Camry: 112 нових авто (-37)

Цього разу «Дастери» без червоно-синіх «блимавок» на даху зупинились на третьому щаблі рейтингу, втративши проти серпня істотні 94 угоди. На першу ж сходинку, випередивши заразом і традиційно популярного в Україні «Равлика», рвучко піднявся електричний Volkswagen, — нехай навіть китайського виробництва.

Однак на цьому сенсацію можна вважати вичерпаною: про несподіваний наступ «електричок» на український ринок нових авто поки не йдеться, адже другий за популярністю електромобіль вересня — Toyota bZ4x — не піднявся навіть до двадцятки загального заліку.

11. Kia Sportage: 99 нових авто (-1)

12. Skoda Karoq: 91 нових авто (+29)

13. Skoda Kodiaq: 88 нових авто (-23)

13. Renault Express: 88 нових авто (+4)

14. Volkswagen Touareg: 85 нових авто (-58)

15. Mercedes-Benz GLE: 83 нових авто (-20)

16. Toyota Yaris Cross: 75 нових авто (-3)

17. BMW X7: 72 нових авто (+3)

17. Volkswagen Tiguan: 72 нових авто (+2)

18. Toyota Corolla Cross: 69 нових авто (-20)

18. Mitsubishi Outlander: 69 нових авто (+10)

19. Lexus NX: 65 нових авто (+8)

20. Nissan X-Trail: 64 нових авто (-12).

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