Топ-20 найпопулярніших нових авто у вересні 2023 в Україні — Finance.ua

Топ-20 найпопулярніших нових авто у вересні 2023 в Україні Сьогодні 19:04 — Особисті фінанси

Топ-20 найпопулярніших нових авто у вересні 2023 в Україні

У вересні українці придбали 5,8 тисячі нових легковиків. Це на 3,3% менше, ніж у серпні 2023 року, проте на 65,7% більше, ніж у вересні-2022. Таким чином, наразі середньомісячні показники реєстрацій нових авто складають близько 60% від обсягів, котрі були в Україні до 24 лютого 2022 року.

Про це свідчать дані Інституту досліджень авторинку.

Загалом з січня по вересень 2023 року українці вперше зареєстрували 45,7 тисячі нових легковиків, що на 59,2% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

Таблиця: eauto.org.ua

Найбільше нових автомобілів протягом минулого місяця зареєстрували у місті Києві (2 113 шт.) та Київській області (756 шт.) — разом це майже половина (49,2%) від загальної кількості вперше зареєстрованих нових легковиків у вересні. Також їх активно реєстрували у Дніпропетровській (472 шт.), Одеській (369 шт.) та Львівській (345 шт.) областях.

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Найменше нових машин вперше зареєстрували у Херсонській (4 шт.), Луганській (9 шт.), Донецькій (18 шт.), Чернівецькій (46 шт.) та Чернігівській (51 шт.) областях.

Найпопулярніші нові імпортні легковики

Найчастіше у вересні, як і минулого місяця, під час купівлі нового легковика українці обирали Toyota (932 шт., 16%). Друге місце зайняв бренд Volkswagen (671 шт., 11,5%).

На одну позицію піднявся бренд BMW (496 шт., 8,5%), зайнявши таким чином третє місце. Додала одну сходинку також Skoda (456 шт., 7,8%). Замикає першу п’ятірку Renault (377 шт., 6,5%).

Вперше лідером продажів нових авто став електромобіль: Volkswagen ID.4, котрих виявилося аж 342 шт. Проте усі вони — це не офіційна європейська версія цієї моделі, а китайська, котру виготовляють у Фошані (завод FAW-Volkswagen) під назвою ID.4 Crozz та Аньтіні (завод SAIC Volkswagen, під назвою ID.4 X). Тобто, першість на українському ринку наразі займає китайський електромобіль, ввезений за допомогою так званого «сірого» імпорту, тобто неофіційними дилерами відповідного бренду.

Друге місце, як і минулого місяця, займає Toyota RAV-4 (326 шт.). На третю сходинку опустився Renault Duster (248 шт.). Четверту сходинку зайняла Mazda CX-5 (161 шт.), а п’яту — Hyundai Tucson (150 шт.).

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При цьому на ринку надалі зберігається тенденція щодо кросоверів: їх у топ-20 надалі більшість — 15 цивільних та один поліцейський.

Volkswagen ID.4 — 342 шт. Toyota RAV-4 — 326 шт. Renault Duster — 248 шт. Mazda CX-5 — 161 шт. Hyundai Tucson — 150 шт. Toyota Land Cruiser Prado — 146 шт. BMW X5 — 145 шт. Renault Duster (поліцейський) — 144 шт. Skoda Octavia — 136 шт. Toyota Corolla — 130 шт. Suzuki Vitara — 124 шт. Toyota Camry — 112 шт. KIA Sportage — 99 шт. Skoda Karoq — 91 шт. Skoda Kodiaq — 88 шт. Renault Express — 88 шт. Volkswagen Touareg — 85 шт. BMW X6 — 79 шт. Audi Q8 — 76 шт. Toyota Yaris Cross — 75 шт.

Серед нових легковиків, виготовлених або переобладнаних в Україні та зареєстрованих у вересні, найпопулярнішим виявився поліцейські Renault Duster (142 шт.), а також Skoda Kodiaq (84 шт.) та Skoda Kodiaq (91 шт.), які виготовляють на закарпатському заводі «Єврокар» методом крупновузлового складання.

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