Топ-15 найпопулярніших дизельних легковиків з пробігом: підсумки квітня — Finance.ua
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Топ-15 найпопулярніших дизельних легковиків з пробігом: підсумки квітня

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Топ-15 найпопулярніших дизельних легковиків з пробігом: підсумки квітня
Топ-15 найпопулярніших дизельних легковиків з пробігом: підсумки квітня
У квітні 2023 року, за інформацією з відкритих даних ГСЦ МВС, було куплено 29,1 тис. легкових машин з пробігом, оснащених дизельними моторами (за сумою перших реєстрацій та угод купівлі-продажу всередині країни). Це не набагато менше, ніж було місяцем раніше, коли було продано 30 тис. таких машин. Варто зазначити, що як кількість, так і частка дизельних легковиків тримається майже незмінною понад півроку, чому сприяє наявність дизпального на АЗС та стабілізація цін на нього. А якщо врахувати те, що найближчими місяцями відбулось помітне зниження цін на ДП, коли за літр цілком реально заплатити 42−47 гривень, тривалий стабільний інтерес покупців до авто такого типу доволі легко пояснити, пише auto.ria.
Серед виробників у цьому сегменті найбільшу популярність отримав Volkswagen — автівок з емблемою VW з дизельними моторами найбільше на нашому ринку. Також до трійки лідерів у цій групі потрапляють Renault та Mercedes-Benz.
Топ-15 найпопулярніших дизельних легковиків з пробігом: підсумки квітня
Аналітики назвали 10 окремих моделей легковиків, оснащених дизельними моторами, які купували, та, відповідно, продавали найчастіше у квітні 2023 року. У списку під фото кожної моделі зазначено загальну кількість куплених та поданих на першу реєстрацію машин з пробігом, а також з яким роком випуску найчастіше купували ту чи іншу автівку і середню ціну для машин відповідного віку.

1. Volkswagen Passat

Топ-15 найпопулярніших дизельних легковиків з пробігом: підсумки квітня
  • Куплено — 1823 шт.
  • Популярний р.в. — 2007
  • Середня ціна таких — $6900

2. Renault Megane

Топ-15 найпопулярніших дизельних легковиків з пробігом: підсумки квітня
  • Куплено — 1442 шт.
  • Популярний р.в. — 2012
  • Середня ціна таких — $8000

3. Skoda Octavia

Топ-15 найпопулярніших дизельних легковиків з пробігом: підсумки квітня
  • Куплено — 1307 шт.
  • Популярний р.в. — 2011
  • Середня ціна таких — $8400

4. Volkswagen Golf

Топ-15 найпопулярніших дизельних легковиків з пробігом: підсумки квітня
  • Куплено — 803 шт.
  • Популярний р.в. — 2011
  • Середня ціна таких — $8300

5. Renault Scenic

Топ-15 найпопулярніших дизельних легковиків з пробігом: підсумки квітня
  • Куплено — 732 шт.
  • Популярний р.в. — 2010
  • Середня ціна таких — $7200

6. Volkswagen Transporter

Топ-15 найпопулярніших дизельних легковиків з пробігом: підсумки квітня
  • Куплено — 651 шт.
  • Популярний р.в. — 2006
  • Середня ціна таких — $8300

7. Mercedes-Benz Vito

Топ-15 найпопулярніших дизельних легковиків з пробігом: підсумки квітня
  • Куплено — 617 шт.
  • Популярний р.в. — 2005
  • Середня ціна таких — $7200

8. Audi A6

Топ-15 найпопулярніших дизельних легковиків з пробігом: підсумки квітня
  • Куплено — 595 шт.
  • Популярний р.в. — 2005
  • Середня ціна таких — $7800

9. BMW X5

Топ-15 найпопулярніших дизельних легковиків з пробігом: підсумки квітня
  • Куплено — 575 шт.
  • Популярний р.в. — 2014
  • Середня ціна таких — $32 000

10. Mercedes-Benz E-Class

Топ-15 найпопулярніших дизельних легковиків з пробігом: підсумки квітня
  • Куплено — 573 шт.
  • Популярний р.в. — 2002
  • Середня ціна таких — $6700
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За матеріалами:
Finance.ua
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