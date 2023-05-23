Топ-15 найпопулярніших дизельних легковиків з пробігом: підсумки квітня — Finance.ua

Топ-15 найпопулярніших дизельних легковиків з пробігом: підсумки квітня
У квітні 2023 року, за інформацією з відкритих даних ГСЦ МВС, було куплено 29,1 тис. легкових машин з пробігом, оснащених дизельними моторами (за сумою перших реєстрацій та угод купівлі-продажу всередині країни). Це не набагато менше, ніж було місяцем раніше, коли було продано 30 тис. таких машин. Варто зазначити, що як кількість, так і частка дизельних легковиків тримається майже незмінною понад півроку, чому сприяє наявність дизпального на АЗС та стабілізація цін на нього. А якщо врахувати те, що найближчими місяцями відбулось помітне зниження цін на ДП, коли за літр цілком реально заплатити 42−47 гривень, тривалий стабільний інтерес покупців до авто такого типу доволі легко пояснити, пише auto.ria.
Серед виробників у цьому сегменті найбільшу популярність отримав Volkswagen — автівок з емблемою VW з дизельними моторами найбільше на нашому ринку. Також до трійки лідерів у цій групі потрапляють Renault та Mercedes-Benz.
Аналітики назвали 10 окремих моделей легковиків, оснащених дизельними моторами, які купували, та, відповідно, продавали найчастіше у квітні 2023 року. У списку під фото кожної моделі зазначено загальну кількість куплених та поданих на першу реєстрацію машин з пробігом, а також з яким роком випуску найчастіше купували ту чи іншу автівку і середню ціну для машин відповідного віку.
1. Volkswagen Passat
- Куплено — 1823 шт.
- Популярний р.в. — 2007
- Середня ціна таких — $6900
2. Renault Megane
- Куплено — 1442 шт.
- Популярний р.в. — 2012
- Середня ціна таких — $8000
3. Skoda Octavia
- Куплено — 1307 шт.
- Популярний р.в. — 2011
- Середня ціна таких — $8400
4. Volkswagen Golf
- Куплено — 803 шт.
- Популярний р.в. — 2011
- Середня ціна таких — $8300
5. Renault Scenic
- Куплено — 732 шт.
- Популярний р.в. — 2010
- Середня ціна таких — $7200
6. Volkswagen Transporter
- Куплено — 651 шт.
- Популярний р.в. — 2006
- Середня ціна таких — $8300
7. Mercedes-Benz Vito
- Куплено — 617 шт.
- Популярний р.в. — 2005
- Середня ціна таких — $7200
8. Audi A6
- Куплено — 595 шт.
- Популярний р.в. — 2005
- Середня ціна таких — $7800
9. BMW X5
- Куплено — 575 шт.
- Популярний р.в. — 2014
- Середня ціна таких — $32 000
10. Mercedes-Benz E-Class
- Куплено — 573 шт.
- Популярний р.в. — 2002
- Середня ціна таких — $6700
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