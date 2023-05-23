Топ-15 найпопулярніших дизельних легковиків з пробігом: підсумки квітня — Finance.ua

Топ-15 найпопулярніших дизельних легковиків з пробігом: підсумки квітня Сьогодні 09:01 — Особисті фінанси

Топ-15 найпопулярніших дизельних легковиків з пробігом: підсумки квітня

У квітні 2023 року, за інформацією з відкритих даних ГСЦ МВС, було куплено 29,1 тис. легкових машин з пробігом, оснащених дизельними моторами (за сумою перших реєстрацій та угод купівлі-продажу всередині країни). Це не набагато менше, ніж було місяцем раніше, коли було продано 30 тис. таких машин. Варто зазначити, що як кількість, так і частка дизельних легковиків тримається майже незмінною понад півроку, чому сприяє наявність дизпального на АЗС та стабілізація цін на нього. А якщо врахувати те, що найближчими місяцями відбулось помітне зниження цін на ДП, коли за літр цілком реально заплатити 42−47 гривень, тривалий стабільний інтерес покупців до авто такого типу доволі легко пояснити, пише auto.ria.

Серед виробників у цьому сегменті найбільшу популярність отримав Volkswagen — автівок з емблемою VW з дизельними моторами найбільше на нашому ринку. Також до трійки лідерів у цій групі потрапляють Renault та Mercedes-Benz.

Аналітики назвали 10 окремих моделей легковиків, оснащених дизельними моторами, які купували, та, відповідно, продавали найчастіше у квітні 2023 року. У списку під фото кожної моделі зазначено загальну кількість куплених та поданих на першу реєстрацію машин з пробігом, а також з яким роком випуску найчастіше купували ту чи іншу автівку і середню ціну для машин відповідного віку.

1. Volkswagen Passat

Куплено — 1823 шт.

Популярний р.в. — 2007

Середня ціна таких — $6900

2. Renault Megane

Куплено — 1442 шт.

Популярний р.в. — 2012

Середня ціна таких — $8000

3. Skoda Octavia

Куплено — 1307 шт.

Популярний р.в. — 2011

Середня ціна таких — $8400

4. Volkswagen Golf

Куплено — 803 шт.

Популярний р.в. — 2011

Середня ціна таких — $8300

5. Renault Scenic

Куплено — 732 шт.

Популярний р.в. — 2010

Середня ціна таких — $7200

6. Volkswagen Transporter

Куплено — 651 шт.

Популярний р.в. — 2006

Середня ціна таких — $8300

7. Mercedes-Benz Vito

Куплено — 617 шт.

Популярний р.в. — 2005

Середня ціна таких — $7200

8. Audi A6

Куплено — 595 шт.

Популярний р.в. — 2005

Середня ціна таких — $7800

9. BMW X5

Куплено — 575 шт.

Популярний р.в. — 2014

Середня ціна таких — $32 000

10. Mercedes-Benz E-Class

Куплено — 573 шт.

Популярний р.в. — 2002

Середня ціна таких — $6700

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