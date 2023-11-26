ТОП-15: автомобілі, які найшвидше втрачають у цiні — Finance.ua
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ТОП-15: автомобілі, які найшвидше втрачають у цiні

Фондовий ринок
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ТОП-15: автомобілі, які найшвидше втрачають у цiні
ТОП-15: автомобілі, які найшвидше втрачають у цiні
Автомобілі на вторинному ринку знецінюються нерівномірно. Деякі моделі протягом тривалого часу зберігають свою первинну вартість, інші, навпаки, неймовірно швидко втрачають у ціні. Які машини найнеліквідніші, розповіли експерти порталу CarsCoops.
За даними видання, швидше за інших у ціні втрачає Maserati Quattroporte. Через п’ять років експлуатації цей спортивний люкс-седан зберігає лише 35,5% від свого початкового цінника.
Друге місце — у представницького седана BMW 7-Series, який за той же період втрачає 61,8% своєї ціни.
Замикає «трійку» Maserati Ghibli із показником п’ятирічної амортизації на рівні 61,3%.
Отже, найнеліквідніші автомобілі на ринку
  1. Maserati Quattroporte;
  2. BMW 7-Series;
  3. Maserati Ghibli;
  4. BMW 5-Series (гібрид);
  5. Cadillac Escalade ESV;
  6. BMW X5;
  7. Infiniti QX80;
  8. Maserati Levante;
  9. Jaguar XF;
  10. Audi A7;
  11. Audi Q7;
  12. Cadillac Escalade;
  13. Audi A6;
  14. Volvo S90;
  15. Nissan Armada.
За матеріалами:
MMR
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