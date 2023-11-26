ТОП-15: автомобілі, які найшвидше втрачають у цiні — Finance.ua

ТОП-15: автомобілі, які найшвидше втрачають у цiні Вчора 05:37 — Фондовий ринок

ТОП-15: автомобілі, які найшвидше втрачають у цiні

Автомобілі на вторинному ринку знецінюються нерівномірно. Деякі моделі протягом тривалого часу зберігають свою первинну вартість, інші, навпаки, неймовірно швидко втрачають у ціні. Які машини найнеліквідніші, розповіли експерти порталу CarsCoops.

За даними видання, швидше за інших у ціні втрачає Maserati Quattroporte. Через п’ять років експлуатації цей спортивний люкс-седан зберігає лише 35,5% від свого початкового цінника.

Друге місце — у представницького седана BMW 7-Series, який за той же період втрачає 61,8% своєї ціни.

Замикає «трійку» Maserati Ghibli із показником п’ятирічної амортизації на рівні 61,3%.

Отже, найнеліквідніші автомобілі на ринку

Maserati Quattroporte; BMW 7-Series; Maserati Ghibli; BMW 5-Series (гібрид); Cadillac Escalade ESV; BMW X5; Infiniti QX80; Maserati Levante; Jaguar XF; Audi A7; Audi Q7; Cadillac Escalade; Audi A6; Volvo S90; Nissan Armada.

MMR За матеріалами:

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