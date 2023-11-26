ТОП-15: автомобілі, які найшвидше втрачають у цiні — Finance.ua

ТОП-15: автомобілі, які найшвидше втрачають у цiні
Автомобілі на вторинному ринку знецінюються нерівномірно. Деякі моделі протягом тривалого часу зберігають свою первинну вартість, інші, навпаки, неймовірно швидко втрачають у ціні. Які машини найнеліквідніші, розповіли експерти порталу CarsCoops.
За даними видання, швидше за інших у ціні втрачає Maserati Quattroporte. Через п’ять років експлуатації цей спортивний люкс-седан зберігає лише 35,5% від свого початкового цінника.
Друге місце — у представницького седана BMW 7-Series, який за той же період втрачає 61,8% своєї ціни.
Замикає «трійку» Maserati Ghibli із показником п’ятирічної амортизації на рівні 61,3%.
Отже, найнеліквідніші автомобілі на ринку
- Maserati Quattroporte;
- BMW 7-Series;
- Maserati Ghibli;
- BMW 5-Series (гібрид);
- Cadillac Escalade ESV;
- BMW X5;
- Infiniti QX80;
- Maserati Levante;
- Jaguar XF;
- Audi A7;
- Audi Q7;
- Cadillac Escalade;
- Audi A6;
- Volvo S90;
- Nissan Armada.
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