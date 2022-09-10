Топ-10 «єврономерів», які українці привозили з Литви — Finance.ua
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Топ-10 «єврономерів», які українці привозили з Литви

Технології&Авто
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У першому півріччі 2022 року Литва посіла третє місце в рейтингу країн Європейського Союзу, звідки українці привозили найбільше вживаних авто.
З січня по червень українці привезли 32,6 тис. вживаних легковиків з Литви. Це — 11,4% від загальної кількості авто, які імпортували протягом цього періоду з країн Євросоюзу. Особливо активно українці купували машини там у травні та червні, під час дії так званого «нульового» розмитнення.
Найпопулярнішими виявилися легковики вартістю від $1 до $2 тисяч. Таких було третина від загальної кількості.
Топ-10 найпопулярніших моделей вживаних легковиків, які експортували з Литви до України протягом січня-червня 2022 року:
  1. Volkswagen Passat — 2 149 шт., середня ціна $2 087
  2. Volkswagen Golf — 1 665 шт., $1 649
  3. Audi A6 — 1 125 шт., $2 795
  4. Opel Zafira — 1 037 шт., $1 538
  5. Skoda Octavia — 994 шт., $2 161
  6. Volkswagen Touran — 878 шт., $2 035
  7. Audi A4 — 846 шт., $2 299
  8. Opel Astra — 837 шт., $1 604
  9. Renault Megane — 797 шт., $1 989
  10. BMW 5 Series — 792 шт., $3 264
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За матеріалами:
mmr.ua
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