Топ-10 «єврономерів», які українці привозили з Литви — Finance.ua

Топ-10 «єврономерів», які українці привозили з Литви Вчора 05:52 — Технології&Авто

У першому півріччі 2022 року Литва посіла третє місце в рейтингу країн Європейського Союзу, звідки українці привозили найбільше вживаних авто.

З січня по червень українці привезли 32,6 тис. вживаних легковиків з Литви. Це — 11,4% від загальної кількості авто, які імпортували протягом цього періоду з країн Євросоюзу. Особливо активно українці купували машини там у травні та червні, під час дії так званого «нульового» розмитнення.

Найпопулярнішими виявилися легковики вартістю від $1 до $2 тисяч. Таких було третина від загальної кількості.

Топ-10 найпопулярніших моделей вживаних легковиків, які експортували з Литви до України протягом січня-червня 2022 року:

Volkswagen Passat — 2 149 шт., середня ціна $2 087 Volkswagen Golf — 1 665 шт., $1 649 Audi A6 — 1 125 шт., $2 795 Opel Zafira — 1 037 шт., $1 538 Skoda Octavia — 994 шт., $2 161 Volkswagen Touran — 878 шт., $2 035 Audi A4 — 846 шт., $2 299 Opel Astra — 837 шт., $1 604 Renault Megane — 797 шт., $1 989 BMW 5 Series — 792 шт., $3 264

До речі, на Finance.ua ми допомагаємо людям оформлювати Зелену картку швидко та зручно. Усе, що вам потрібно — доступ до інтернету.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.