Топ-10 вживаних автомобілів, які коштують дорожче, ніж нові — Finance.ua

Топ-10 вживаних автомобілів, які коштують дорожче, ніж нові
На автомобільному ринку склалася парадоксальна ситуація, коли деякі автівки з пробігом коштують дорожче за нові.
За даними аналітиків iSeeCars, загалом середньостатистичний однорічний автомобіль коштує на 8,1% дешевше порівняно з аналогічною моделлю із салону. У грошовому еквіваленті втрати у середньому протягом року становлять близько 3,6 тис. доларів. Втім, є авто, які, виїхавши з салону, стають лише дорожчими.
Найбільше за рік дорожчає Ford Maverick — однорічний пікап коштує на 12,3% або на 4 тис. доларів більше, ніж новий. Гібридна версія Toyota Corolla через рік дорожчає на 7,9% або на 2 тис. доларів, а Mercedes-Benz G-Class — на 4,6% або на 8,6 тис. доларів.
Отже, рейтинг однорічних авто, які коштують дорожче, ніж нові:
- Ford Maverick
- Toyota Corolla Hybrid
- Mercedes-Benz G-Class
- Toyota Sienna
- Toyota RAV4 Prime
- Toyota Corolla Cross
- Toyota RAV4 Hybrid
- Kia Carnival
- Ford Bronco
- Honda Civic
Раніше iSeeCars назвав топ-20 автомобілів, що втрачають у ціні більше за інших.
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