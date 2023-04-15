Топ-10 вживаних автомобілів, які коштують дорожче, ніж нові — Finance.ua

Топ-10 вживаних автомобілів, які коштують дорожче, ніж нові Сьогодні 13:23 — Технології&Авто

На автомобільному ринку склалася парадоксальна ситуація, коли деякі автівки з пробігом коштують дорожче за нові.

За даними аналітиків iSeeCars, загалом середньостатистичний однорічний автомобіль коштує на 8,1% дешевше порівняно з аналогічною моделлю із салону. У грошовому еквіваленті втрати у середньому протягом року становлять близько 3,6 тис. доларів. Втім, є авто, які, виїхавши з салону, стають лише дорожчими.

Найбільше за рік дорожчає Ford Maverick — однорічний пікап коштує на 12,3% або на 4 тис. доларів більше, ніж новий. Гібридна версія Toyota Corolla через рік дорожчає на 7,9% або на 2 тис. доларів, а Mercedes-Benz G-Class — на 4,6% або на 8,6 тис. доларів.

Отже, рейтинг однорічних авто, які коштують дорожче, ніж нові:

Ford Maverick Toyota Corolla Hybrid Mercedes-Benz G-Class Toyota Sienna Toyota RAV4 Prime Toyota Corolla Cross Toyota RAV4 Hybrid Kia Carnival Ford Bronco Honda Civic

Раніше iSeeCars назвав топ-20 автомобілів, що втрачають у ціні більше за інших.

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